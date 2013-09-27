مراسم وداع با شهدای گمنام در امامزادگان سیدیاسر و ناصر (ع) طرقبه برگزار می شود

محمود محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هماهنگی های بعمل آمده و برنامه ریزی های صورت گرفته مراسم وداع با دو کبوتر خونین بال سال‌های دفاع مقدس امشب بعد از نماز مغرب و عشا در آستان مقدس امامزادگان برگزار می شود.

مدیر اجرایی آستان مقدس امام زادگان سیدیاسر و ناصر(ع) افزود: این وظیفه بر عهده ما است که به شیوه های متنوع در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت ارزشهای دفاع مقدس بکوشیم.

محمودی گفت: این مراسم معنوی باتلاوت قرآن توسط قاری بین المللی حاج جواد پناهی شروع و ضمن استفاده از روایتگری پیشکسوتان عرصه جبهه وجنگ ازمداحی ذاکرین اهل بیت(ع) مهدی سروری و برادر جعفرنژاد بهره مند خواهیم شد.

گفتنی است با توجه به زمان بسیار کم در آماده سازی مکان تدفین 10 کمیته برای پیگیری امور تشکیل شده و مراسم وداع از ساعت هشت تا 11 صبح روز 6 مهرماه در محل مجتمع شهدای بسیج طرقبه در کنار مزار شهدای این شهر برگزار و شهدای گمنام ساعت 9 صبح روز یاد شده تشیع و در مجموعه تفریحی و گردشگری چالیدره طرقبه خاکسپاری می‌شوند.