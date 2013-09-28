ساکو عیوضیان که در محل برگزاری دومین دوره مسابقات شمشمیربازی قهرمانی زیر 23 سال آسیا در کویت حضور دارد، در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به کویت اظهار داشت: شمشیربازان اسلحه اپه که در این مسابقات شرکت کرده اند زمانی شاگرد من بودند به همین دلیل با علاقه عملکرد آنها را از نزدیک پیگیری کردم تا ببینم چه تفاوت هایی در کار آنها ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه تیم اسلحه اپه در دوره پیشین مسابقات زیر 23 سال صاحب مدال طلا شد اما در این دوره از رقابتها و در مرحله یک چهارم نهایی به کار خود پایان داد، تصریح کرد: به نظر من باید امسال هم این تیم با پتانسیل هایی که در اختیار دارد مدال طلا می گرفت اما اینکه چرا به مدال نرسید را نمی دانم.

این مربی ارمنستانی ادامه داد: شمشیربازان اسلحه اپه نسبت به زمانی که من سرمربی آنها بودم افت کرده اند البته شاید هم تیم های دیگر خیلی قوی تر شده اند و به همین دلیل بازیکنان ایران نتوانستند مدال بگیرند. اما در هر صورت اینکه باید بازیکنان خیلی بیشتر کار و تمرین کنند تا بتوانند دوباره به سطح مدال آوری نزدیک شوند.

عیوضیان از عملکرد بانوان شمشیرباز ایران در مسابقات کویت ابراز خرسندی کرد و گفت: همین که آنها توانستند در اسلحه اپه و همچنین سابر به مدال برسند، خیلی خوب است. امیدوارم این موفقیت ها ادامه داشته باشد.

این مربی که حدود هشت سال در ایران و با فدراسیون شمشیربازی همکاری داشت با تاکید بر سطح بالای مسابقات زیر 23 سال آسیا گفت: همه تیم ها با بهترین ترکیب در رقابتها شرکت کرده اند، خوشحالم از اینکه تیم های ایرانی نسبت به دوره پیشین که فقط سه مدال گرفته بودند ،تعداد مدال های خود را بیشتر کرده اند.

ساکو عیوضیان که در حال حاضر با باشگاه العربیه کویت همکاری دارد در خصوص شرایط فعلی کاری خود تاکید کرد: در این باشگاه هم هدایت تیم اسلحه اپه پسران را برعهده دارم ضمن اینکه بانوان در کل در یک باشگاه دیگر به فعالیت خود ادامه می دهند اما بدم نمی آید اگر شرایط فراهم شود و بتوانم دوباره به ایران باز گردم، این موضوع را به مسئولان فدراسیون ایران هم گفته ام.