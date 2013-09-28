به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 22 :10 مورخ 20 بهمن ماه سال 64 توسط فرماندهی کل سپاه فرمان حمله با قرائت رمز عملیات صادر شد: بسم الله الرحمن الرحیم لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یا فاطمه الزهرا (س)، یا فاطمه الزهرا (س)، یا فاطمه الزهرا (س) و اینگونه بود که عملیات والفجر 8 شکل گرفت.

نقل است که شب عمليات والفجر8 قرار شد اين عمليات توسط گردان كربلا انجام شود. زمان نماز مغرب و عشا گفتند اخوي عرب "همه را با عنوان اخوي صدا مي زد به اين علت به اخوي عرب معروف شده بود" مي خواهد صحبت كند.

وی در جمع رزمندگان گفت "اين عمليات بسيار سخت است، امكان دارد همه شهيد شوند، در حقيقت مي رويد تا قرباني شويد بعد چراغ را خاموش كرد و ادامه داد كسي خجالت نكشد اگر مشكلي دارد به خودم بگويد، من به عنوان فرمانده از شما راضي هستم شما آزاد هستيد و مي توانيد برگرديد ...

بعد از اتمام صحبت، همه نيروها او را روي شانه هايشان گرفتند و مانند يك نگين جلو مي بردند و يا ابوالفضل(ع) مي گفتند و شعار مي دادند: "فرمانده آزاده! آماده ايم آماده" شهيد اخوي عرب بر دلها فرماندهي مي كرد.

در قسمتی از وصیتنامه شهید آمده: "دست از اطاعت امام بر ندارید نجات شما در گرو اوست. آیا اگر امام امت اسلامی نبود به چنین سعادتی می رسیدید و آیا آرزوی همه ی ما که حکومت اسلام است بر آورده می شد؟ هرگز؛ خدایا تو را سپاس می گویم که چنین رهبری نصیب امت مسلمان ایران کرده ای."

دشمن تا سه روز در تشخیص فِلِش اصلی تهاجم سردرگم بود

یکی از فرماندهان این عملیات که به عنوان فرمانده دسته گردان کربلا در عملیات والفجر 8 حضور داشته در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح این عملیات گفت: پس از عبور موفقیت آمیز غواصان از رود خروشان اروند، یگان های نیروی زمینی سپاه پاسداران با پشتیبانی آتش تهیه و با شلیک هزاران گلوله، تهاجم خود را در محورهای مورد نظر، آغاز و مبادرت به شکستن خط مقدم دشمن کردند.

مرتضی احمدیان ضمن بیان اینکه با توجه به احتمالاتی که در زمینه هوشیاری دشمن مطرح بود، شکستن خط، پاکسازی و گرفتن سر پل مناسب در سریعترین زمان ممکن، ضمن عبور از رود اروند در تضمین موقعیت عملیات، نقش اساسی داشت، افزود: به همین دلیل غواصان هنگام عبور از رود اروند باید معابر را باز می کردند تا نیروهای قایق سوار بتوانند با عبور از این معابر، به ساحل دشمن وارد و تا فرا رسیدن روشنایی صبح، منطقه را برای استحکام سر پل پاکسازی کنند.

وی با اشاره به اینکه عکس العمل عراقی ها در لحظات اولیه عملیات و رویارویی با موج های گسترده قوای ایرانی که سراسر خط دشمن را مورد تهاجم قرار داده بودند غیرمنتظره و تعجب برانگیز بود، تصریح کرد: به دلیل گستردگی محورهای هجوم و انجام تک پشتیبانی در منطقه "ام القصر" دشمن تا سه روز در تشخیص فِلِش اصلی تهاجم سردرگم بود و نتوانست در برابر هجوم نیروهای ایرانی، اقدام جدی صورت دهد.

شنود بیسیم دشمن حکایت از اوضاع نابسامان و به هم ریخته خطوط دفاعی عراق می کرد

این رزمنده دوران 8 سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: گسترش وضعیت و تأمین اهداف عملیات در همان شب اول، چنان غیرمنتظره بود که نیروهای پشتیبان برای تأمین مراحل بعدی عملیات در صبح یا شب دوم عملیات، در ساعت 24 وارد منطقه شده و به سمت اهداف خود حرکت کردند.

احمدیان با بیان اینکه در لحظه شکستن خط و درگیری با عراقی ها، هوای مه آلود و نم نم باران، غواصان را برای انجام بهتر عملیات یاری کرد افزود: نیروهای دشمن که غافلگیر شده بودند با مقاومتی اندک پا به فرار گذاشتند، یکی دو ساعت پس از درگیری، شنود بیسیم دشمن حکایت از اوضاع نابسامان و بهم ریختگی خطوط دفاعی عراق داشت، هر یک از فرماندهان عراقی نسبت به منطقه مأموریت خود سلب مسئولیت کرده و پی در پی از فرماندهان بالاتر درخواست کمک می کردند.

وی گفت: روز نخست عملیات در شرایطی سپری شد که دشمن به دلیل سردرگمی در تشخیص هدف اصلی حمله و نیز اصل غافلگیری، نا آگاهی نسبت به اوضاع و ابری بودن آسمان، هیچ مهلتی برای عکس العمل در مقابل حملات زمینی و هوایی به دست نیاورد، حتی از حمایت نیروهای پیاده موجود و تجهیزات نیز عاجز ماند و قوای ایرانی پس از تصرف کامل "فاو" در محورهای بصره، ام القصر و البحار به پیشروی خود ادامه دادند تا نظامیان عراق را هرچه بیشتر از فاو دور نگه دارند.

پیشروی نیروهای ایرانی، زنگ خطر سقوط بصره را به صدا در آورد

فرمانده پیشین سپاه ناحیه شهرستان شاهرود، با تاکید بر اینکه پیشروی نیروهای ایرانی، زنگ خطر سقوط بصره را به صدا در آورد، اظهار داشت: عراق به سختی تلاش می کرد تا از پیشروی قوای ایرانی بکاهد، در روزهای بعد درگیری سختی بین طرفین روی داد، این جنگ و گریز ها در کنار "خور عبد الله" و منطقه ای به نام "کارخانه نمک" به اوج خود رسید اما دشمن دیگر نتوانست به خطوط دفاعی سابق خود در منطقه باز شود و سرانجام به شکست خود در فاو اعتراف کرد.

احمدیان افزود: حدود دو ماه منطقه زیر آتش سنگین و پاتک های سخت و بمباران وحشتناک قرار داشت تا آنکه رفته رفته اوضاع آرام گرفت و خطوط پدافندی تثبیت شد، در همین زمان توپخانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تلاش بی وقفه سعی داشت تا حد امکان از نیروهای خودی مستقر در خط پشتیبانی کند.

وی با یادآوری اینکه در طی عملیات والفجر 8، نزدیک به 800 کیلومتر مربع از خاک عراق آزاد و تلفات و خسارات سنگینی به دشمن وارد شد تصریح کرد: عراق در جریان این عملیات بیش از 50 هزار تن کشته، زخمی و اسیر به جای گذاشت. در میان کشته شدگان، یک فرمانده لشکر، پنج فرمانده تیپ، و در میان اسیران چندین سرهنگ، خلبان هواپیما و چرخبال و تعدادی درجه دار وجود داشت و در مجموع 10 تیپ پیاده کماندویی و نیروی مخصوص، دو تیپ زرهی، چهار گردان ضد هوایی، 10 گردان جیش الشعبی و پنج گردان توپخانه دشمن منهدم شد.

این کارشناس علوم نظامی با بیان اینکه در جریان عملیات والفجر 8 (فاو) همچنین بیش از 50 فروند هواپیما و چرخبال، صدها دستگاه تانک، نفربر و خودروی نظامی، توپ صحرایی، توپ ضد هوایی و ناوچه موشک انداز منهدم شد، گفت: ده ها دستگاه تانک و نفر بر، 180 دستگاه خودرو، 20 عراده توپ صحرایی، 120 عراده توپ ضد هوایی، سه دستگاه رادار موشک و 34 دستگاه مهندسی از میان تجهیزات ارتش عراق به غنیمت قوای ایران در آمد.

وی افزود: در این عملیات با بیش از 75 روز نبرد گسترده که صحنه واقعی رویارویی نیروی نظامی و ماشین جنگی حزب بعث عراق با توان قوای ایرانی بود، ایران به سواحل شمالی خور عبدالله در شبه جزیره فاو (شهر فاطمیه) مسلط و راه ورود عراق به خلیج فارس بسته شد.

نقش رزمندگان استان سمنان در عملیات والفجر 8

فرمانده دسته گردان کربلای شاهرود ضمن یادآوری اینکه سپاه به منظور فریب دشمن با بکارگیری بخشی از توان یگان های خود در منطقه ابوالخصیب (روبروی خرمشهر) و جزیره ام الرصاص و جزیره بوارین واقع در خاک عراق عملیاتی را طراحی کرد تا یگان های دشمن را در این منطقه درگیر نگه داشته و از اعزام فوری آنها به منطقه اصلی عملیات در جبهه فاو جلوگیری کند، گفت: رزمندگان استان سمنان زیر نظر تیپ 21 امام رضا (ع) در غالب سه گردان رزمی کربلا، امام موسی ابن جعفر(ع)، حضرت رسول (ص) در عملیات والفجر 8 شرکت داشتند و نیروهای اعزامی شاهرود در گردان کربلا به فرماندهی حسین عرب عامری "اخوی عرب" سازماندهی شدند.

احمدیان افزود: نیروها پس از آموزش آبی و خاکی و توجیه نسبت به کالک و نقشه، همچنین آمادگی های روحی و معنوی به جزیره بوارین اعزام و با سرعت عمل زیاد توانستند اهداف خویش را تصرف کنند و قابل ذکر است در این عملیات فرمانده گردان کربلا شاهرود "حسین عرب عامری" به شهادت نائل آمد.

وی تصریح کرد: نیروهای شهرستان های سمنان و دامغان نیز در غالب دو گردان حضرت رسول (ص) به فرماندهی مهدی مهدوی نژاد و گردان موسی بن جعفر (ع) به فرماندهی سید تقی شاهچراغی با گذراندن آموزش های آبی، خاکی برگزاری سینه زنی، مراسمات دعا، زیارت و نوحه سرایی صادق آهنگران برای گردانها، آماده عملیات بودند.

این فرمانده شاهرودی دوران 8 سال دفاع مقدس، با بیان اینکه شب قبل از عملیات شهید اخوی عرب که از وضعیت سخت و دشوار عملیات آگاهی داشت، افزود: ایشان قبل از حرکت گردان در سخنرانی به نیروهای خود گفت "هر کس آماده جنگیدن است بماند و کسانی که نمی خواهند در عملیات شرکت کنند از تاریکی شب استفاده کرده و بروند من تضمین می کنم که هیچ کس با او کاری نداشته باشد در جواب همه رزمندگان با گریه و زاری و با شعار فرمانده آزاده آماده ایم آماده آمادگی خویش را صد در صد اعلام کردند."

احمدیان تصریح کرد: نیروهای استان سمنان پس از بازگشت از منطقه در خطوط پدافندی مناطق آزاد شده شرکت داشتند.

وی در خاتمه اظهار داشت: در شب عملیات با توجه به ریزش نم نم باران با عبور از اروند (رودخانه وحشی) و موانع و استحکامات دشمن خود را به جزیره ام الرصاص می رسانند و با نیروی بی امان دشمن را تا کیلومتر ها به عقب رانده و فردای آن روز هر دو گردان از فرصت استفاده کرده و جزیره ام الرصاص را به تصرف در می آورند. در این عملیات کیومرث (حسین) نوروزی جانشین گردان امام موسی ابن جعفر (ع) و ابوالفضل هراتی معاون گردان موسی ابن جعفر (ع) به فیض شهادت نائل می آیند.

"اخوي عرب" فرمانده گردان کربلا، پس از شركت در عمليات‌هاي مختلفي چون طريق‌القدس، بيت‌المقدس و بدر، در عمليات والفجر8 به شهادت رسيد و در گلزار شهدای روستای خیج شهرستان شاهرود به خاک سپرده شد.