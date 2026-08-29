کاهش قدرت باروری زنان و مردان سیگاری

به گزارش خبرگزاری مهر، آتنا بهفروز، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی گفت: مصرف نیکوتین به صورت استنشاقی یا سیگار بسیار مرسوم است اما به اشکال دیگری نظیر آدامس، سیگارالکترونیک و یا قلیان نیز استفاده میشود که آثار سوء و عوارض زیانبار همه این اشکال در خصوص باروری، بارداری و جنین یکسان است.
وی با بیان اینکه استعمال دخانیات باعث افزایش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی، ریوی، پرفشاری خون، سرطان ریه شده و احتمال مرگ را افزایش میدهد به تبیین عوارض زیانبار آن در حوزه باروری و بارداری پرداخت و افزود: گرچه مصرف روزانه ۱۰ نخ سیگار یا بیشتر به عنوان عادت یا اعتیاد به سیگار تعریف میشود اما باید بدانیم که مصرف حتی یک نخ سیگار در روز نیز عارضه ایجاد میکند و هرچه میزان مصرف روزانه بیشتر باشد قطعا عوارض ناشی از آن نیز افزایش مییابد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به عوارض ناشی از استشمام دود ثانویه یا دست دوم سیگار، خاطرنشان کرد: دود ثانویه یا دست دوم، دودی است که اطرافیان فرد سیگاری به دلیل معاشرت با وی استشمام میکنند و عوارضی همانند خود فرد سیگاری را در اطرافیانش به دنبال دارد.
به گفته وی، در صورت استعمال دخانیات توسط همسر یک فرد غیرسیگاری؛ فرد غیرسیگاری بر اثر مواجهه با دود دست دوم گویی که خودش سیگار مصرف کرده است و همانند یک فرد سیگاری تمام عوارض ناشی از استعمال دخانیات را تجربه میکند.
بهفروز با اشاره به اثر استعمال دخانیات در کاهش نرخ باروری، گفت: وضعیت باروری در زنان و مردانی که دخانیات مصرف میکنند نسبت به افراد غیرسیگاری کاهش پیدا میکند و این افراد دچار کاهش نرخ باروری میشوند.
وی با اشاره به افزایش زمان انتظار برای توفیق در بارداری در سیگاریها افزود: اگر زمان مورد انتظار برای دستیابی به بارداری یک زوج سالم حدود یک سال تلاش بدون استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری باشد، شکست دستیابی به بارداری در استعمال کنندگان دخانیات در این مدت زمان محتمل است.
به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استعمال دخانیات باعث کاهش کیفیت تخمکگذاری در زنان و کیفیت اسپرم در مردان میشود. همچنین بر هورمونهای مردانه اثر گذاشته و موجب کاهش نسبی سطح تستوسترون سیگاریها میشود.
بهفروز استعمال دخانیات را باعث ایجاد فرسودگی تخمدان زنان برشمرد به نحوی که برای مثال کیفیت تخمدانهای یک زن سیگاری ۳۰ ساله همانند یک زن ۴۰ ساله میشود، ذخیره تخمدانهای وی نیز کاهش یافته و مشکلات ناباروری برای آنان ایجاد میشود.
این متخصص زنان و زایمان بیمارستان مهدیه با توجه به عوارض زیانبار استعمال دخانیات توصیه کرد: زوجین از زمانی که تصمیم به فرزند دارشدن و بارداری می گیرند، حتما باید استعمال دخانیات را ترک کنند.
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