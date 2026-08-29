به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین حسنزاده صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بمناسبت هفته دولت در تشریح عملکرد و اولویتهای ادارهکل حفاظت محیط زیست آذربایجانشرقی اظهار کرد: این استان به دلیل برخورداری از ظرفیتهای صنعتی، معدنی و کشاورزی با مسائل پیچیده زیستمحیطی مواجه است و مدیریت این مسائل نیازمند نظارت مستمر و استفاده از روشهای نوین است.
وی افزود: زمانی که درباره آلودگی هوای تبریز صحبت میکنیم، موضوع اصلی سلامت مردم است و حفاظت از ارسباران و حیاتوحش نیز در واقع حفاظت از آینده گردشگری و سرمایههای طبیعی استان محسوب میشود.
نظارت محیط زیست بر ۱۱ هزار واحد صنعتی و خدماتی
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانشرقی با اشاره به فعالیت ۱۱ هزار واحد صنعتی، خدماتی، کشاورزی و گردشگری در استان گفت: از این تعداد یک هزار و ۷۰۰ واحد مشمول قانون خوداظهاری هستند و عملکرد آنها باید به صورت مستمر مورد پایش قرار گیرد.
حسنزاده تأکید کرد: محیط زیست مخالف تولید نیست و خود را بازوی توسعه میداند، اما توسعه نباید به قیمت آسیب به محیط زیست انجام شود و در برابر واحدهای آلاینده و متخلف، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
توسعه پایش هوای تبریز با فناوریهای نوین
وی آلودگی هوا را یکی از چالشهای اصلی تبریز و برخی شهرهای استان از جمله بناب، عجبشیر و اسکو عنوان کرد و گفت: برای مدیریت این وضعیت، علاوه بر ایستگاههای زمینی و همکاری با دانشگاه تبریز، توسعه ایستگاههای سنجش آلودگی، پایش ماهوارهای و استفاده از سیستمهای کنترل از راه دور در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانشرقی افزود: استفاده از فناوریهای نوین میتواند سرعت شناسایی منابع آلاینده و واکنش به موقع در برابر آلودگیهای زیستمحیطی را افزایش دهد.
افزایش حجم آب دریاچه ارومیه به حدود ۳ میلیارد مترمکعب
حسنزاده مدیریت پسماند را یکی دیگر از اولویتهای محیط زیستی استان دانست و گفت: ساماندهی پسماندهای عادی، خانگی و عفونی نیازمند استمرار اقدامات اجرایی است و در حوزه پسماندهای کشاورزی نیز تعامل بیشتری با سازمان جهاد کشاورزی استان دنبال میشود.
وی درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: بارشهای اخیر موجب افزایش حجم آب دریاچه شده است؛ به طوری که حجم آب دریاچه از حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب در پاییز گذشته به حدود ۳ میلیارد مترمکعب رسیده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانشرقی این وضعیت را فرصتی برای تداوم اقدامات احیای دریاچه ارومیه دانست و بر ضرورت استفاده از این فرصت برای تثبیت شرایط دریاچه تأکید کرد.
حرکت به سمت مدیریت مشارکتی در ارسباران
وی با اشاره به اهمیت منطقه ارسباران گفت: رویکرد مدیریتی در این منطقه در حال تغییر است و تلاش میکنیم از مدیریت سنتی فاصله گرفته و به سمت مدیریت مشارکتی و مردمی حرکت کنیم.
حسنزاده همچنین از تکثیر و رهاسازی مارالها پس از سالها تلاش خبر داد و افزود: در حال حاضر حدود ۵۰ رأس مارال آماده رهاسازی در طبیعت هستند.
وی با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین در حفاظت از مناطق طبیعی استان گفت: بهرهگیری از دوربینهای حفاظتی موجب شده است امکان شناسایی و کنترل بهموقع حوادث و آتشسوزیهای احتمالی در جنگلهای استان، از جمله منطقه دیزمار، افزایش یابد.
کاهش واحدهای آلاینده با نظارت و آگاهیبخشی
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانشرقی شفافیت را یکی از اصول مدیریتی این ادارهکل عنوان کرد و گفت: هدف ما کاهش تعداد واحدهای آلاینده از طریق نظارت دقیق و آگاهیبخشی به واحدهای تولیدی درباره وظایف و الزامات قانونی آنهاست.
وی تأکید کرد: رویکرد محیط زیست استان، پیشگیری و حل مسائل پیش از تبدیل شدن آنها به بحران است و این مسیر با تقویت پایش، استفاده از فناوری و مشارکت مردم دنبال خواهد شد.
نظر شما