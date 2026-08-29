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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۴

تغییر رویکرد محیط زیست آذربایجان‌شرقی از «واکنش به بحران» به پیشگیری

تغییر رویکرد محیط زیست آذربایجان‌شرقی از «واکنش به بحران» به پیشگیری

تبریز- مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی گفت: رویکرد جدید این اداره‌کل، پیشگیری و پایش مستمر برای حل مسائل زیست‌محیطی پیش از تبدیل شدن آنها به بحران است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین حسن‌زاده صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بمناسبت هفته دولت در تشریح عملکرد و اولویت‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: این استان به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی با مسائل پیچیده زیست‌محیطی مواجه است و مدیریت این مسائل نیازمند نظارت مستمر و استفاده از روش‌های نوین است.

وی افزود: زمانی که درباره آلودگی هوای تبریز صحبت می‌کنیم، موضوع اصلی سلامت مردم است و حفاظت از ارسباران و حیات‌وحش نیز در واقع حفاظت از آینده گردشگری و سرمایه‌های طبیعی استان محسوب می‌شود.

نظارت محیط زیست بر ۱۱ هزار واحد صنعتی و خدماتی

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی با اشاره به فعالیت ۱۱ هزار واحد صنعتی، خدماتی، کشاورزی و گردشگری در استان گفت: از این تعداد یک هزار و ۷۰۰ واحد مشمول قانون خوداظهاری هستند و عملکرد آنها باید به صورت مستمر مورد پایش قرار گیرد.

حسن‌زاده تأکید کرد: محیط زیست مخالف تولید نیست و خود را بازوی توسعه می‌داند، اما توسعه نباید به قیمت آسیب به محیط زیست انجام شود و در برابر واحدهای آلاینده و متخلف، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

توسعه پایش هوای تبریز با فناوری‌های نوین

وی آلودگی هوا را یکی از چالش‌های اصلی تبریز و برخی شهرهای استان از جمله بناب، عجب‌شیر و اسکو عنوان کرد و گفت: برای مدیریت این وضعیت، علاوه بر ایستگاه‌های زمینی و همکاری با دانشگاه تبریز، توسعه ایستگاه‌های سنجش آلودگی، پایش ماهواره‌ای و استفاده از سیستم‌های کنترل از راه دور در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی افزود: استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند سرعت شناسایی منابع آلاینده و واکنش به موقع در برابر آلودگی‌های زیست‌محیطی را افزایش دهد.

افزایش حجم آب دریاچه ارومیه به حدود ۳ میلیارد مترمکعب

حسن‌زاده مدیریت پسماند را یکی دیگر از اولویت‌های محیط زیستی استان دانست و گفت: ساماندهی پسماندهای عادی، خانگی و عفونی نیازمند استمرار اقدامات اجرایی است و در حوزه پسماندهای کشاورزی نیز تعامل بیشتری با سازمان جهاد کشاورزی استان دنبال می‌شود.

وی درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: بارش‌های اخیر موجب افزایش حجم آب دریاچه شده است؛ به طوری که حجم آب دریاچه از حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب در پاییز گذشته به حدود ۳ میلیارد مترمکعب رسیده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی این وضعیت را فرصتی برای تداوم اقدامات احیای دریاچه ارومیه دانست و بر ضرورت استفاده از این فرصت برای تثبیت شرایط دریاچه تأکید کرد.

حرکت به سمت مدیریت مشارکتی در ارسباران

وی با اشاره به اهمیت منطقه ارسباران گفت: رویکرد مدیریتی در این منطقه در حال تغییر است و تلاش می‌کنیم از مدیریت سنتی فاصله گرفته و به سمت مدیریت مشارکتی و مردمی حرکت کنیم.

حسن‌زاده همچنین از تکثیر و رهاسازی مارال‌ها پس از سال‌ها تلاش خبر داد و افزود: در حال حاضر حدود ۵۰ رأس مارال آماده رهاسازی در طبیعت هستند.

وی با اشاره به استفاده از فناوری‌های نوین در حفاظت از مناطق طبیعی استان گفت: بهره‌گیری از دوربین‌های حفاظتی موجب شده است امکان شناسایی و کنترل به‌موقع حوادث و آتش‌سوزی‌های احتمالی در جنگل‌های استان، از جمله منطقه دیزمار، افزایش یابد.

کاهش واحدهای آلاینده با نظارت و آگاهی‌بخشی

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی شفافیت را یکی از اصول مدیریتی این اداره‌کل عنوان کرد و گفت: هدف ما کاهش تعداد واحدهای آلاینده از طریق نظارت دقیق و آگاهی‌بخشی به واحدهای تولیدی درباره وظایف و الزامات قانونی آنهاست.

وی تأکید کرد: رویکرد محیط زیست استان، پیشگیری و حل مسائل پیش از تبدیل شدن آنها به بحران است و این مسیر با تقویت پایش، استفاده از فناوری و مشارکت مردم دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6930912

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