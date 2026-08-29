به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی در دیدار با محمدمهدی برومندی معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به اهمیت محصول بادام در اقتصاد کشاورزی استان اظهار کرد: سال گذشته با اعمال محدودیتهایی در صادرات برخی کالاهای کشاورزی، نگرانیهایی برای صادرکنندگان ایجاد شد، چراکه بادام یکی از مهمترین محصولات صادراتی و پیشران اقتصادی چهارمحال و بختیاری، بهویژه در چند شهرستان استان، به شمار میرود.
وی تصریح کرد: با پیگیریهای انجامشده از سوی استاندار چهارمحال و بختیاری و حمایت معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، صادرات بادام از محدودیتهای ایجادشده مستثنی شد و خوشبختانه خللی جدی در روند صادرات این محصول ایجاد نشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حال حاضر علاوهبر بادام با پوست، مغز بادام نیز به بازارهای هدف صادر میشود و باز شدن مسیر صادرات این محصول، نقش مهمی در حفظ بازارهای صادراتی و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان دارد.
وی با اشاره به ارزش افزوده بالای محصولات باغی گفت: اگرچه از نظر سطح زیرکشت، محصولات باغی سهم محدودی از اراضی کشاورزی را به خود اختصاص دادهاند، اما سهم آنها در ارزش ریالی تولیدات کشاورزی بسیار بالاست و این موضوع نشان میدهد که بخش باغبانی ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد ارزش افزوده و رونق اقتصادی در استان دارد.
بهرامی تصریح کرد: اگر قرار باشد بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری توسعه پیدا کند، یکی از محورهای اصلی باید توسعه بخش باغبانی، افزایش بهرهوری باغات موجود و توسعه هدفمند سطح زیرکشت باغات باشد.
وی افزود: در کنار توسعه کمی، توسعه کیفی باغات، اصلاح و نوسازی باغهای موجود، استفاده از ارقام مناسب، ارتقای بهرهوری آب و توجه به زنجیره تولید، فرآوری و صادرات باید مورد توجه قرار گیرد.
لزوم تولید نهال سالم و عاری از ویروس بادام در چهارمحال و بختیاری
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوضه کارون گفت: در این منطقه ظرفیت قابل توجهی برای توسعه باغات وجود دارد و باید از منابع آبی موجود به شکل مناسب و اقتصادی استفاده شود.
وی ادامه داد: در برخی مناطق استان، اگرچه منابع آب وجود دارد، اما به دلیل محدودیتهای مالی و نبود امکان پمپاژ، امکان استفاده کامل از این ظرفیت فراهم نیست و لازم است برای رفع این موانع، حمایتهای لازم صورت گیرد.
بهرامی تأکید کرد: توسعه باغات در حوضه کارون میتواند یکی از فرصتهای مهم برای افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی استان باشد.
وی با اشاره به بازدید از مرکز تحقیقات کشاورزی استان پیش از برگزاری نشست با معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهمی که در این بازدید مورد بررسی قرار گرفت، وضعیت باغات بادام و ضرورت تولید نهال سالم و عاری از ویروس بود.
بهرامی گفت: متأسفانه باغات بادام استان در سالهای اخیر تحت تأثیر برخی بیماریها قرار گرفتهاند و برای حفظ آینده این محصول راهبردی، باید تولید نهال سالم و عاری از ویروس در استان جدی گرفته شود.
وی افزود: چهارمحال و بختیاری ظرفیتها و امکانات مناسبی در مجموعه جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات دارد و از سوی دیگر، سرمایهگذاران بخش خصوصی نیز برای ورود به این حوزه اعلام آمادگی کردهاند.
تولید نشا و نهال ظرفیی مهم برای سازگاری بخش کشاورزی با شرایط کمآبی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: میتوان با همکاری مرکز تحقیقات، بخش دولتی و سرمایهگذاران بخش خصوصی، استان را به یک پایلوت برای تولید نهال سالم و عاری از ویروس تبدیل کرد.
بهرامی تولید نشا و نهال را یکی از ظرفیتهای مهم برای سازگاری بخش کشاورزی با شرایط کمآبی عنوان کرد و گفت: یکی از راهکارهای مقابله با کمآبی، توسعه تولید نشا و استفاده از روشهای نوین کشت است.
وی افزود: تولید نشا میتواند در بخش گلخانهای، زراعت و همچنین تولید نهال مورد استفاده قرار گیرد و توسعه این بخش ضمن کاهش مصرف منابع، میتواند به افزایش بهرهوری و کیفیت تولید کمک کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به روند توسعه گلخانههای استان گفت: طی دو تا سه سال گذشته سطح گلخانههای استان از حدود سه هکتار به ۱۳۴ هکتار افزایش یافته است که نشاندهنده استقبال سرمایهگذاران و کشاورزان از توسعه کشتهای گلخانهای است.
وی یکی از مهمترین موانع توسعه گلخانهها را محدودیت در تأمین گاز عنوان کرد و گفت: چند خط اصلی انتقال گاز از چهارمحال و بختیاری عبور میکند، اما با وجود این ظرفیت، محدودیت در تأمین انرژی مانع توسعه مطلوب گلخانهها در استان شده است.
بهرامی افزود: در استانهای همجوار، به دلیل صدور مجوزهای توسعه در سالهای گذشته و برخورداری از زیرساخت انرژی، سطح گلخانهها به چند صد هکتار رسیده است؛ در حالی که چهارمحال و بختیاری با وجود ظرفیتهای طبیعی و کشاورزی مناسب، هنوز با محدودیتهایی در این زمینه مواجه است.
صدور مجوز جدید گلخانه در استان با محدودیت مواجه است
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی صدور مجوزهای جدید با محدودیت مواجه است و حتی برخی واحدهایی که پیش از این مجوز دریافت کردهاند، به دلیل ناترازی انرژی و محدودیتهای گاز با مشکل مواجه هستند.
بهرامی همچنین با اشاره به ظرفیت استان در توسعه باغات دیم و اراضی شیبدار گفت: بر اساس دستورالعملهای موجود، اراضی شیبدار با میزان بارندگی بالای ۴۰۰ میلیمتر برای توسعه برخی باغات مناسب تشخیص داده شدهاند، اما اجرای این دستورالعمل در استان نیازمند توجه جدیتر به شرایط و ظرفیتهای منطقهای است.
وی با اشاره به تفاوت شرایط برخی مناطق چهارمحال و بختیاری با استانهای همجوار اظهار کرد: در برخی مناطق استانهای مجاور، با وجود میزان بارندگی کمتر از چهارمحال و بختیاری، سطح قابل توجهی از باغات دیم ایجاد شده است، در حالی که در چهارمحال و بختیاری با وجود ظرفیتهای مناسب، محدودیتهای موجود در اجرای ضوابط مانع استفاده کامل از این ظرفیت شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: لازم است موضوع توسعه باغات دیم و باغات در اراضی شیبدار با نگاه کارشناسی و متناسب با ظرفیتهای واقعی هر منطقه بررسی شود تا ضمن رعایت اصول فنی و منابع طبیعی، از ظرفیتهای موجود برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال استفاده شود.
وی در پایان گفت: چهارمحال و بختیاری در حوزه باغبانی از ظرفیتهای کمنظیری برخوردار است و با رفع موانع صادرات، تأمین زیرساخت انرژی، تولید نهال سالم، توسعه باغات، استفاده از ظرفیت اراضی شیبدار و تکمیل زنجیره ارزش محصولات، بهویژه بادام، میتوان زمینه جهش تولید و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی استان را فراهم کرد.
نظر شما