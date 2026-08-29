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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۵

مهم‌ترین مانع توسعه گلخانه‌ها محدودیت در تأمین گاز است

مهم‌ترین مانع توسعه گلخانه‌ها محدودیت در تأمین گاز است

شهرکرد-رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: یکی از مهم‌ترین موانع توسعه گلخانه‌ها، محدودیت در تأمین گاز  است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی در دیدار با محمدمهدی برومندی معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به اهمیت محصول بادام در اقتصاد کشاورزی استان اظهار کرد: سال گذشته با اعمال محدودیت‌هایی در صادرات برخی کالاهای کشاورزی، نگرانی‌هایی برای صادرکنندگان ایجاد شد، چراکه بادام یکی از مهم‌ترین محصولات صادراتی و پیشران اقتصادی چهارمحال و بختیاری، به‌ویژه در چند شهرستان استان، به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی استاندار چهارمحال و بختیاری و حمایت معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، صادرات بادام از محدودیت‌های ایجادشده مستثنی شد و خوشبختانه خللی جدی در روند صادرات این محصول ایجاد نشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حال حاضر علاوه‌بر بادام با پوست، مغز بادام نیز به بازارهای هدف صادر می‌شود و باز شدن مسیر صادرات این محصول، نقش مهمی در حفظ بازارهای صادراتی و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان دارد.

وی با اشاره به ارزش افزوده بالای محصولات باغی گفت: اگرچه از نظر سطح زیرکشت، محصولات باغی سهم محدودی از اراضی کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند، اما سهم آنها در ارزش ریالی تولیدات کشاورزی بسیار بالاست و این موضوع نشان می‌دهد که بخش باغبانی ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد ارزش افزوده و رونق اقتصادی در استان دارد.

بهرامی تصریح کرد: اگر قرار باشد بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری توسعه پیدا کند، یکی از محورهای اصلی باید توسعه بخش باغبانی، افزایش بهره‌وری باغات موجود و توسعه هدفمند سطح زیرکشت باغات باشد.

وی افزود: در کنار توسعه کمی، توسعه کیفی باغات، اصلاح و نوسازی باغ‌های موجود، استفاده از ارقام مناسب، ارتقای بهره‌وری آب و توجه به زنجیره تولید، فرآوری و صادرات باید مورد توجه قرار گیرد.

لزوم تولید نهال سالم و عاری از ویروس بادام در چهارمحال و بختیاری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوضه کارون گفت: در این منطقه ظرفیت قابل توجهی برای توسعه باغات وجود دارد و باید از منابع آبی موجود به شکل مناسب و اقتصادی استفاده شود.

وی ادامه داد: در برخی مناطق استان، اگرچه منابع آب وجود دارد، اما به دلیل محدودیت‌های مالی و نبود امکان پمپاژ، امکان استفاده کامل از این ظرفیت فراهم نیست و لازم است برای رفع این موانع، حمایت‌های لازم صورت گیرد.

بهرامی تأکید کرد: توسعه باغات در حوضه کارون می‌تواند یکی از فرصت‌های مهم برای افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی استان باشد.

وی با اشاره به بازدید از مرکز تحقیقات کشاورزی استان پیش از برگزاری نشست با معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهمی که در این بازدید مورد بررسی قرار گرفت، وضعیت باغات بادام و ضرورت تولید نهال سالم و عاری از ویروس بود.

بهرامی گفت: متأسفانه باغات بادام استان در سال‌های اخیر تحت تأثیر برخی بیماری‌ها قرار گرفته‌اند و برای حفظ آینده این محصول راهبردی، باید تولید نهال سالم و عاری از ویروس در استان جدی گرفته شود.

وی افزود: چهارمحال و بختیاری ظرفیت‌ها و امکانات مناسبی در مجموعه جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات دارد و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز برای ورود به این حوزه اعلام آمادگی کرده‌اند.

تولید نشا و نهال ظرفیی مهم برای سازگاری بخش کشاورزی با شرایط کم‌آبی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: می‌توان با همکاری مرکز تحقیقات، بخش دولتی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، استان را به یک پایلوت برای تولید نهال سالم و عاری از ویروس تبدیل کرد.

بهرامی تولید نشا و نهال را یکی از ظرفیت‌های مهم برای سازگاری بخش کشاورزی با شرایط کم‌آبی عنوان کرد و گفت: یکی از راهکارهای مقابله با کم‌آبی، توسعه تولید نشا و استفاده از روش‌های نوین کشت است.

وی افزود: تولید نشا می‌تواند در بخش گلخانه‌ای، زراعت و همچنین تولید نهال مورد استفاده قرار گیرد و توسعه این بخش ضمن کاهش مصرف منابع، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید کمک کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به روند توسعه گلخانه‌های استان گفت: طی دو تا سه سال گذشته سطح گلخانه‌های استان از حدود سه هکتار به ۱۳۴ هکتار افزایش یافته است که نشان‌دهنده استقبال سرمایه‌گذاران و کشاورزان از توسعه کشت‌های گلخانه‌ای است.

وی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه گلخانه‌ها را محدودیت در تأمین گاز عنوان کرد و گفت: چند خط اصلی انتقال گاز از چهارمحال و بختیاری عبور می‌کند، اما با وجود این ظرفیت، محدودیت در تأمین انرژی مانع توسعه مطلوب گلخانه‌ها در استان شده است.

بهرامی افزود: در استان‌های همجوار، به دلیل صدور مجوزهای توسعه در سال‌های گذشته و برخورداری از زیرساخت انرژی، سطح گلخانه‌ها به چند صد هکتار رسیده است؛ در حالی که چهارمحال و بختیاری با وجود ظرفیت‌های طبیعی و کشاورزی مناسب، هنوز با محدودیت‌هایی در این زمینه مواجه است.

صدور مجوز جدید گلخانه در استان با محدودیت مواجه است

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی صدور مجوزهای جدید با محدودیت مواجه است و حتی برخی واحدهایی که پیش از این مجوز دریافت کرده‌اند، به دلیل ناترازی انرژی و محدودیت‌های گاز با مشکل مواجه هستند.

بهرامی همچنین با اشاره به ظرفیت استان در توسعه باغات دیم و اراضی شیب‌دار گفت: بر اساس دستورالعمل‌های موجود، اراضی شیب‌دار با میزان بارندگی بالای ۴۰۰ میلی‌متر برای توسعه برخی باغات مناسب تشخیص داده شده‌اند، اما اجرای این دستورالعمل در استان نیازمند توجه جدی‌تر به شرایط و ظرفیت‌های منطقه‌ای است.

وی با اشاره به تفاوت شرایط برخی مناطق چهارمحال و بختیاری با استان‌های همجوار اظهار کرد: در برخی مناطق استان‌های مجاور، با وجود میزان بارندگی کمتر از چهارمحال و بختیاری، سطح قابل توجهی از باغات دیم ایجاد شده است، در حالی که در چهارمحال و بختیاری با وجود ظرفیت‌های مناسب، محدودیت‌های موجود در اجرای ضوابط مانع استفاده کامل از این ظرفیت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: لازم است موضوع توسعه باغات دیم و باغات در اراضی شیب‌دار با نگاه کارشناسی و متناسب با ظرفیت‌های واقعی هر منطقه بررسی شود تا ضمن رعایت اصول فنی و منابع طبیعی، از ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال استفاده شود.

وی در پایان گفت: چهارمحال و بختیاری در حوزه باغبانی از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است و با رفع موانع صادرات، تأمین زیرساخت انرژی، تولید نهال سالم، توسعه باغات، استفاده از ظرفیت اراضی شیب‌دار و تکمیل زنجیره ارزش محصولات، به‌ویژه بادام، می‌توان زمینه جهش تولید و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی استان را فراهم کرد.

کد مطلب 6930915

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