به گزارش خبرنگار مهر، حسین خطیبی شب گذشته پس از برد تیمش مقابل مس کرمان در ورزشگاه امام علی کرمان اظهارداشت: بازی درگیرانه و خوبی را پست سر گذاشتیم در واقع می دانستیم با حضور مظلومی رویکرد مس نیز تهاجمی تر خواهد شد.

وی گفت: در دقایقی از بازی به شدت تحت فشار قرار داشتیم اما مرد اول فولاد تبریز دروازه بان ما بود که تمام توپها را مهار کرد و ما با دست پر کرمان را ترک می کنیم.

خطیبی ادامه داد: در مجموع از عملکرد بازیکنان تیم رضایت دارم و این پیروزی را به هواداران متعصب تیم گسترش فولاد تبریز هدیه می کنم.

وی افزود: ما مس را آنالیز کرده بودیم و می دانستیم که اگر مهره های تاثیر گذار تیم کرمانی را مهار کنیم شکست این تیم در کرمان ممکن خواهد شد.

مربی گسترش فولاد تبریز افزود: بازیکنان ما در این بازی از تمام توان خود استفاده کردند و در همه جای زمین حضوری موثر داشتند و کسب این سه امتیاز نتیجه هماهنگی و دوندگی های بی امان تیم فولاد بود.

