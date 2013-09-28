به گزارش خبرنگار مهر، ابتدای تیرماه بود که با دستور "سید حسین صابری" استاندار سابق کهگیلویه و بویراحمد، روزهای پنجشنبه در استان تعطیل شد.

کاهش مصرف سوخت و انرژی در استان به خصوص در مناطق گرمسیری و ضرورت ایجاد نشاط با تقویت بنیان خانواده از اهداف صابری برای تعطیلی پنجشنبه ها بود. اما استاندار سابق استان در آخرین روزهای کاری اش در استان این مصوبه را که پیش از این تا پایان شهریور ابلاغ کرده بود، تمدید نکرد.

بر این اساس پس از سه ماه که کارمندان کهگیلویه و بویراحمد به تعطیلات پنجشنبه ها عادت کرده بودند، روز پنجشنبه گذشته به سر کار رفتند.در این روز نیمی از وقت کارمندان به صحبت در خصوص لغو تعطیلی پنجشنبه ها گذشت و از قیافه های آنان می شد فهمید که دل خوشی از این حضور ندارند و دل به کار نمی دهند.

کارمندان ناراضی از لغو تعطیلی

یکی از این کارمندان در این خصوص می گوید: تعطیلات پنجشنبه فرصت خوبی را برای کارمندان مهیا کرده بود تا پس از پنج روز کاری سخت به زندگی خود برسند.

رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون هیچ کارمندی از لغو این تعطیلی راضی نیست و دوست دارند که زمان کار ادارات به وضعیت سابق برگردد.

وی بیان کرد: به نظر من در سه ماهه گذشته اجرای این طرح موفقیت آمیز بود و هیچ مشکلی را به همراه نداشت و لزومی بر لغو آن نبود.

یک کارمند دیگر در استان نیز می گوید: ساعت کاری در همه کشور باید یکسان شود و اینطور که در استانی پنجشنبه تعطیل باشد و در استانی دیگر نباشد درست نیست.

قاسم ظهرابی افزود: کار برخی کارمندان در دستگاههای اجرایی در ارتباط با دستگاههای اجرایی سایر استانها و تهران است و اگر آنها تعطیل باشند کار لنگ می زند.

وی بیان کرد: با توجه به تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه، لازم است ادارات هم تعطیل شوند تا حضور اعضای خانواده در این روز در کنار هم بیشتر شود.

ظهرابی اظهار داشت: در خواست ما از استاندار جدید این است که با مطالعه در این زمینه اقدام کند تا شاهد پویایی در فضای ادارات استان باشیم.

تعطیلی پنجشنبه ها موجب استحکام پیوندهای خانواده می شود

یک کارشناس مسائل اجتماعی نیز با برشمردن مزیتهای تعطیلی پنجشنبه ها گفت: ایجاد شادی و نشاط مضاعف در خانواده ها، رسیدگی بیشتر به امور مختلف زندگی و تقویت روحیه کاری در میان کارمندان از مزایای تعطیلی پنجشنبه هاست.

حسین زمانی افزود: در زمینه فرهنگی این اقدام موجب استحکام خانواده ها و کاهش مشکلات ناشی از مشغله زیاد والدین و دوری از یکدیگر و کمرنگ شدن تربیت فرزندان می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به تعطیلی مدارس درپنجشنبه ها، می توان شاهد حضور بیشتر خانواده ها در کنار یکدیگر بود که این کار پیوندهای خانوادگی را تقویت خواهد کرد.

این کارشناس اجتماعی یادآور شد: به نظر می رسد با توجه به اینکه کارمندان طی سه ماه گذشته این روز را تعطیل بوده اند، اکنون با لغو این تعطیلی، بازده کاری آنها در این روز کاهش می یابد.

زمانی عنوان کرد: اگر ساعت کار نیروها در طول پنج روز هفته مراعات شود و خدمت را طوری تعریف کنیم که کارکنان در پنج روز هفته خدمات تعهدی را انجام دهند، کیفیت کار بالا می رود.

وی تجدید قوای روحی و روانی، ایجاد نشاط و شادابی در میان کارمندان، رونق گردشگری را از دیگر نقاط قوت تعطیلی پنجشنبه ها دانست و گفت: البته باید در این خصوص و برای اوقات فراغت مردم و جوانان که فرصت بیشتری برای تفریح و سرگرمی خواهند داشت، اندیشیده شود.

بازده کاری کارمندان کم نشود

اگر چه موافقان تعطیلی پنجشنبه ها در استان زیاد هستند اما این طرح مخالفانی هم دارد که نظر دیگری دارند.

یکی از کارمندان مخالف این طرح می گوید: هم اکنون تعطیلات زیادی در تقویم رسمی کشور وجود دارد که اگر پنجشنبه ها نیز به آن اضافه شود، مشکلاتی را به بار می آورد.

رضا امیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازده کاری دستگاههای اجرایی در مقایسه با کشورهای پیشرفته پایین است که نباید این موضوع به کاهش بیشتر آن منجر شود.

وی بیان کرد: به نظر من باید راهکاری اندیشیده شود که نه بازده کاری کم شود و نه کار زیاد موجب دوری خانواده ها از هم شود.

کوتاه شدن روز و مصوبه دولت علت لغو تعطیلی

پاما استاندار سابق استان که خود برای اولین بار بخشنامه تعطیلی پنجشنبه ها را در این استان صادر و دوباره پس از سه ماه آن را لغو کرد، به تشریح دلایل این تصمیم خود پرداخت.

سید حسین صابری به خبرنگار مهر گفت: این که کارمندان دوست دارند پنجشنبه ها تعطیل شود، طبیعی است و ما هم در گذشته به صورت موقت و به خاطر اینکه شش تا از شهرستانهای استان در مناطق گرمسیری هستند و مردم اذیت می شدند، پنجشنبه ها را تعطیل کردیم.

وی بیان کرد: با این حال وقت پنجشنبه ها را در بقیه روزها جبران کردیم اما در شش ماه دوم سال به دلیل اینکه از یک طرف ساعتها تغییر می کند و از طرف دیگر طول روز کوتاه می شود و براین اساس برخی کارمندان دارای دانش آموز با مشکل مواجه می شوند، اقدام به لغو تعطیلی نمودیم.

وی با بیان اینکه طبق قانون، ساعت کار مفید در ادارات کشور 44 ساعت است، اظهار داشت: براین اساس ناگزیر شدیم ساعت کاری را به قبل از تیرماه 91 برگردانیم.

صابری با اشاره به مصوبه دولت مبنی براینکه ساعت کار کارمندان باید به سال 89 برگردد، بیان داشت: به دلیل تبعیت از مصوبات دولت ناگزیر بودیم این روال را در اداراتی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، تغییر دهیم.

وی بیان داشت: براین اساس زمان کار ادارات از شنبه تا چهارشنبه 7 تا 2.5 بعدازظهر و روزهای پنجشنبه 7 تا 1.5 بعداز ظهر تعیین شد.

طرح تعطیلی پنجشنبه ها روی میز استاندار جدید

با این حال صابری سکان مدیریت استان را در روز چهارشنبه هفته گذشته به "موسی خادمی" واگذار کرد و اکنون کارمندان در انتظار تصمیم استاندار جدید هستند.

آمارها نشان می دهد فعالیت ادارات در پنجشنبه ها کمتر است و کارمندان از مرخصی روزانه و ساعتی در این روز بیشتر استفاده می کنند و کمتر رغبت به کار در دستگاههای اجرایی نشان می دهند.

با این حال لازم است تکلیف کارمندان در تعطیل شدن یا نشدن پنجشنبه ها هرچه زودتر مشخص شود تا این موضوع در روزهایی که همه باید برای توسعه استان تلاش کنند، به دغدغه کارمندان وعامل بی انگیزگی بدل نشود.