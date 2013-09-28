به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام جهانی فوتبال ساحلی صبح امروز شنبه در تاهیتی برگزار شد که تیم‌های روسیه قهرمان دوره گذشته که در مرحله گذشته ایران را شکست داده بود و اسپانیا با برتری مقابل حریفان خود جواز حضور در دیدار پایانی این مسابقات را کسب کردند.

در بازی نخست این مرحله تیم‌های تاهیتی میزبان مسابقات و روسیه برابر هم به میدان رفتند که تیم روسیه با نتیجه 5 بر 3 برابر تاهیتی به پایان رسید. این پیروزی درحالی بدست آمد که در پایان وقت دوم دو تیم به تساوی 2 بر 2 رسیده بودند. در وقت سوم گل چهارم را تاهیتی به ثمر رساند اما در 4 دقیقه پایانی بازی، روسیه شکست 3 بر 2 را با پیروزی 5 بر 3 عوض کرد و راهی دیدار فینال شد.

در این بازی دیمیتری شیشین (8 و 17 ثانیه، 16 و 8 ثانیه و 34 و 3 ثانیه) و الکسی ماکاروف (32 و 37 دقیقه و 34 و 22 دقیقه) برای تیم روسیه گل زدند و پاتریک تپا (12 و 2 ثانیه)، الکسی ماکاروف (16 و 25 ثانیه - گل به خودی) و نائه‌آ بنت (25 و 33 ثانیه) گل‌های تیم تاهیتی را به ثمر رساندند.

در دیگر بازی این مرحله اسپانیا با نتیجه 2 بر یک از سد برزیل نایب قهرمان دوره گذشته عبور کرد و به دیدار پایانی راه یافت. در این بازی ابتدا "برونو خاویر" در دقیقه 4 و 34 ثانیه دروازه اسپانیا را باز کرد اما "خوآنما" (20 و 36 دقیقه) گل تساوی را وارد دروازه برزیل کرد تا دو تیم در پایان سه وقت قانونی به تساوی یک بر یک دست یابند. در وقت اضافه هم "نیکو" (36 و 28 ثانیه) گل برتری اسپانیا را به ثمر رساند تا این تیم راهی بازی پایانی جام شود.

بر این اساس تیم‌های اسپانیا و روسیه قهرمان دوره گذشته مسابقات روز دوشنبه برگزار کننده دیدار پایانی این جام هستند.

تیم فوتبال ساحلی ایران که با هدایت "مارکو اوکتاویو" در این رقابتها حضور یافته بود، با کسب پیروزی برابر سنگال و دو شکست برابر برزیل و اوکراین به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد اما با شکست 6 بر 5 مقابل روسیه از صعود به جمع 4 تیم برتر این مسابقات بازمانده بود.