به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی رقابتهای جام جهانی فوتبال ساحلی 2013 تاهیتی صبح امروز یکشنبه برگزار شد که طی تیم روسیه که در مرحله یک‌‎چهارم نهایی برابر ایران به برتری دست یافته بود، با پیروزی پرگل 5 بر یک مقابل اسپانیا به عنوان قهرمانی جهان دست یافت.

در این بازی آنتون شکارین (12 و 30 ثانیه)، کایریل رومانوف (15)، یوری کارشنینیکوف (17 و 52 ثانیه و 30 و 24 ثانیه) و دیمیتری شیشین (35 و 49 ثانیه) برای روسیه گل زدند و للورنسه (23 و 50 ثانیه) تک گل اسپانیا را به ثمر رساند.

"دیمیتری شیشین" که در 11 ثانیه مانده به پایان بازی توانست دروازه اسپانیا را باز کند، با این گل تعداد گل‌های به ثمر رسانده خود در این جام را به 11 گل رساند و بالاتر از "برونو خاویر" برزیل که 10 گل زده است، به عنوان آقای گل جام انتخاب شد. "آگوستین رویرز" از السالوادور هم با 7 گل زده سومین گلزن برتر جام لقب گرفت.

کایریل رومانوف، دیمیتری شیشین (آقای گل جام) و یوری کراشنینیکوف

در دیدار رده‌بندی هم دو تیم برزیل و تاهیتی در پایان 3 وقت قانونی بازی به تساوی 6 بر 6 رسیدند. تلاش دو تیم در وقت اضافه هم با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا ضربات پنالتی تیم برنده این بازی را مشخص کند. "لی فونگ کوئه" نخستین ضربه پنالتی را به هدر داد تا با گل شدن ضربه " جورجینهو" برزیل این مسابقه را با نتیجه 8 بر 7 به سود خود خاتمه داده و عنوان سوم جهان را بدست آورد.

برونو خاویر (6 و 38 ثانیه)، دانیل (11 و 16 ثانیه)، آندره (11 و 47 ثانیه)، آئودین (13 و 37 ثانیه و 18 و 42 ثانیه)، جورجینهو (23 و 4 ثانیه) و برونو (38 و 6 ثانیه) برای برزیل در این بازی گل زدند و لی فونگ کوئه (20 ثانیه، 23 و 2 ثانیه)، ماراما آمائو (11 و 20 ثانیه)، هیمانو تایاروی (20 و 4 ثانیه و 34 و 39 ثانیه) و نائه‌آ بنت (34 و 48 ثانیه و 39) گل‌های تاهیتی را به ثمر رساندند.

در پایان این مسابقات، برو خاویر با دریافت توپ طلایی بهترین بازیکن جام لقب گرفت. "دونو" از اسپانیا هم با دریافت دستکش طلای به عنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شد. روسیه علاوه بر قهرمانی، به عنوان تیم بازی جوانمردانه انتخاب شد.