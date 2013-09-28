به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آرژانتین در روزهای گذشته عنوان کرده بود که با اسپانیا توافق کرده اند تا مشترکا گفتگوهایی را با انگلیس در خصوص آینده جبل الطارق و جزایر فالکلند (مالویناس) داشته باشند. اما امروز شنبه اسپانیا این ادعای آرژانتین را رد کرد.

جزایر مالویناس، که مورد ادعای آرژانتین است، هم اکنون توسط انگلیس اداره می شود و مردم این جزایر در همه پرسی تعیین تکلیف آن رای به مالکیت انگلیس داده اند.

در مورد جبل الطارق نیز مدتی است که تنش هایی میان اسپانیا و انگلیس به وجود آمده است. قرار است در ماه سپتامبر، "خوزه مانوئل گارسیا" وزیر امور خارجه اسپانیا، به آرژانتین سفر کرده و مذاکراتی را در این خصوص با مقامات این کشور انجام دهد.

آرژانتین هم اکنون از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمار می رود. نظر به آنکه این کشور اخیرا با انگلیس بر سر جزایر مالویناس دچار تنش شده بود، احتمالا در دعوای مادرید و لندن، طرف اسپانیا را می گیرد.

سختگيری های مقامات اسپانيايی درباره تردد خودروها و مردم، بین جبل الطارق و سرزمين اصلی اسپانيا از سویی و ساخت صخره های مصنوعی توسط دولت محلی جبل الطارق، برای مقابله با حضور ماهیگیران اسپانیایی در آب های منطقه از سوی دیگر، تنش ميان لندن و مادريد را در هفته های اخير تشدید کرده است.

در همین رابطه وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرد به مقامات جبل الطارق وعده داده در حل تنش ها با اسپانیا، شانه به شانه آنها ایستاده است.

جدل بر سر حق استفاده از منابع دریایی منطقه، تنها بخشی از مناقشه تاریخی بین انگلیس و اسپانیا را در بر می گیرد؛ جدلی که از زمان آغاز حاکمیت بریتانیا بر جبل الطارق در ژوئیه سال ۱۷۱۳ میلادی، یعنی دقیقا۳۰۰ سال پیش تا کنون ادامه دارد.