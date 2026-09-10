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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

عراق: اجازه حمله به کشورهای همسایه از خاک خود را نمی‌دهیم

عراق: اجازه حمله به کشورهای همسایه از خاک خود را نمی‌دهیم

سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق با بیان اینکه ۳۰ سپتامبر آخرین مهلت برای پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در این کشور است، بر جلوگیری از حمله به کشورهای همسایه از خاک عراق تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق بار دیگر تأکید کرد که ۳۰ سپتامبر آخرین مهلت برای پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی در این کشور است و شاهد تسریع روزانه در خروج ائتلاف بین‌المللی از عراق هستیم.

بر اساس این گزارش، «صباح النعمان» در سخنانی افزود: فرماندهی کل نیروهای مسلح دستور تشکیل کمیته‌ای را برای تعیین ماهیت رابطه با ائتلاف بین‌المللی بر اساس اصل برابری صادر کرده است. رابطه با کشورهای ائتلاف پس از ۳۰ سپتامبر به رابطه‌ای مبتنی بر همکاری تبدیل خواهد شد.

النعمان ادامه داد: پس از ۳۰ سپتامبر، گفتگوها برای حل مسئله سلاح‌ تسریع خواهد شد. سامانه‌های پدافند هوایی اولویت اصلی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق هستند و به زودی از کره جنوبی، ترکیه و ایالات متحده وارد خواهند شد.

این مقام ارشد عراقی خاطرنشان کرد: دولت بغداد بر جلوگیری از استفاده از خاک عراق به عنوان محلی برای تجاوز به هر یک از کشورهای همسایه تأکید دارد.

وی همچنین گفت: گروه تروریستی داعش در عراق شکست خورده و دیگر هیچ تهدیدی از سوی آن وجود ندارد و عملیات عزم راسخ علیه این گروه به پایان خواهد رسید. نیروهای امنیتی عراق در بالاترین سطح آمادگی هستند و هماهنگی برای هرگونه عملیاتی وجود دارد.

کد مطلب 6943182

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