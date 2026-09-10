به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق ظهر پنجشنبه در ارتباط ویدئو کنفرانسی با آیین افتتاح ۹ کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم، از تلاش‌های مسئولان استان سمنان برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی و زیرساختی قدردانی کرد.

وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، اظهار کرد: برخی پروژه‌های در حال اجرای استان، اگرچه در محدوده سمنان قرار دارند، اما از اهمیت ملی و حتی بین‌المللی برخوردارند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسیر توسعه کشور با وجود مشکلات متوقف نشده است، افزود: دولت چهاردهم بر توسعه متوازن و عدالت فضایی تأکید دارد و کریدورهای مهم و استراتژیک کشور باید با سرعت بیشتری تکمیل شوند.

صادق، آزادراه حرم تا حرم را از محورهای مهم کریدور شرق به غرب کشور دانست و افزود: افتتاح ۹ کیلومتر جدید، در ادامه ۳۶ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده، گام دیگری برای پیشبرد این پروژه است و تکمیل آن در ارتقای ایمنی، کاهش مصرف انرژی و جابه‌جایی مسافر و کالا اثرگذار خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم عملیات اجرایی آزادراه حرم تا حرم تصریح کرد: حمایت لازم از استان سمنان برای شتاب بخشی به پروژه‌های مهم زیرساختی انجام می‌شود و در صورت نیاز، تفویض اختیار بیشتری به مدیریت استان بررسی خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت جبران عقب‌ ماندگی های زیرساختی و تسریع در اجرای طرح‌های مهم استان سمنان تأکید کرد.