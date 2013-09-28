به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس خبری دوغو گزارش داد که افراد مسلح از بالای پل آتاتورک در استانبول به سوی نخست وزیر ترکیه و هیئت همراه که رجب طیب اردوغان را از فرودگاه "باسم صابیحی غیوکتشین" به سمت دفتر کارش اسکورت می‌کردند، شلیک کردند.

سوء قصد به جان اردوغان در حالی است که پلیس ترکیه تدابیر امنیتی را در مسیر حرکت اردوغان به محل کارش در نظر گرفته بود که از خیابان 3001 به سوی نخست وزیر شلیک شد.

پس از این تیراندازی واحدهای ویژه پلیس نیز به محل حادثه اعزام شدند و هفت پوکه فشنگ را در محل حادثه یافتند. گفته می شود تحقیقات درباره عاملان این تیراندازی و مهاجمان آغاز شده است.

سوء قصد به جان اردوغان درحالیست که سیاست های ضد سوری اردوغان صدای بسیاری از مردم ترکیه را درآورده است و ترک ها هر از چندگاهی تظاهرات ضد دولتی برگزار می کنند.