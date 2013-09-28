به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، منابع بلژیکی اعلام کردند: احمد دیخادج یکی از سرکرده های بلژیکی گروههای تروریستی در سوریه کشته شده است.

این منابع بیان کردند: این دهمین بلژیکی است که در سوریه کشته می شود و فلیم های مستند مرگ وی را تایید می کند.

شایان ذکر است که سازمان موسوم به شریعت بلژیک که رهبر آن فواد بلقاسم بهار گذشته بازداشت شد، اقدام به جذب جوانان کشورهای عربی و اسلامی برای مشارکت در جنگ سوریه می کند.برخی کارشناسان تعداد افراطی های بلژیک که در سوریه می جنگند را 80 تا200 نفر دانست.