به گزارش خبرگزاری مهر، بی بی سی در مورد وضعیت حاکم در اروپا می نویسد: در پی عملیات ضد تروریستی در برخی کشورهای اروپایی و بازداشت شماری از افراطیون، این قاره به حال آماده‌ باش در آمده است. بیش از ۲۰ نفر در بلژیک، فرانسه و آلمان دستگیر شده اند و نیروهای نظامی در بلژیک و فرانسه در کنار ماموران پلیس قرار گرفته اند.

روز جمعه در بلژیک، پنج نفر به سبب مشارکت در فعالیت‌ های تروریستی تفهیم اتهام شدند. این پنج نفر جزو 12 نفری بودند که طی روزهای پنجشنبه و جمعه بازداشت شده بودند.

دولت بلژیک برای مقابله با حملات تروریستی از اقداماتی تازه برای مقابله با افراطیون خبر داده، از جمله اینکه تابعیت بلژیکی افرادی با تابعیت دوگانه که خطری تروریستی محسوب شوند از آنها گرفته می‌ شود. علاوه بر این موارد سفر به خارج از کشور با هدف فعالیت‌ های تروریستی عملی مجرمانه محسوب می شود.

موج بازداشت در فرانسه

با وجود آنکه هنوز هیچ ارتباطی بین مظنونان بازداشت شده در بلژیک و حملات هفته گذشته در پاریس به دست نیامده «مانوئل والاس» نخست وزیر فرانسه، گفته است هر دو کشور با تهدیدهای مشترکی مواجه هستند.

لازم به ذکر است که از هفته گذشته فرانسه در بالاترین وضعیت آماده‌ باش برای مقابله با تهدید تروریستی قرار گرفته و نزدیک به ۱۲۰ هزار مامور پلیس و نیروی نظامی در سراسر این کشور پراکنده شده اند و در تحولی تازه، مقامات امنیتی این کشور روز جمعه یک ایستگاه قطار را پس از دریافت خبر بمبگذاری تخلیه کردند.

این وضعیت در حالی است که رویدادهای فرانسه و بلژیک تاثیری گسترده بر همسایگان آنها در اروپا گذاشته است. برای مثال اسپانیا تحقیقات درباره سفر اخیر «امدی کولیبالی» یکی از عاملان گروگانگیری هفته گذشت پاریس، به مادرید را آغاز کرده است. امدی کولیبالی هفته قبل در پاریس و پیش از آنکه در حمله پلیس کشته شود شماری از افراد را در یک سوپرمارکت به گروگان گرفته بود.

در آلمان نیز در عملیاتی با حضور ۲۵۰ مامور پلیس، دو مظنون بازداشت شده اند. یکی از این افراد مظنون به داشتن نقش رهبری در یک گروه متشکل از افراطیون ترک و روس است.

پلیس آلمان اعلام کرده این گروه در حال سازماندهی عملیاتی خشونت‌ بار در سوریه بوده، اما نشانه ای از اینکه طرحی هم برای حمله در خاک آلمان داشته اند به دست نیامده است.

در انگلیس نیز به پلیس هشدار داده شده که وقوع حمله ای تروریستی علیه این نیروها بسیار محتمل است.

ایستگاه های راه آهن آلمان هدف احتمالی افراطیون

اشپیگل درباره تهدید موجود علیه ایستگاه های راه آهن در آلمان می نویسد: مقامات امنیتی آلمان با اتکا به اطلاعات مشترک دریافت‌ شده از ‌سازمان‌ های‌ اطلاعاتی خارجی درباره اقدامات احتمالی تروریستی در این کشور هشدار داده‌ اند.

در هشدارهای امنیتی آلمان از احتمال عملیات تروریستی در ایستگاه​های مرکزی قطار برلین و درسدن نام برده می‌ شود.

سازمان​های اطلاعاتی خارجی این اطلاعات را با شنود مکالمات تلفنی افراطیون معروف به دست آوردند. این افراد گویا درباره​ حملات تروریستی علیه گردهمایی هفتگی پگیدا (جنبش اروپایی‌های میهن‌پرست علیه اسلامی شدن غرب) در شهر درسدن آلمان هم بحث کرده​ اند.

اشپیگل آنلاین در گزارش خود همچنین آورده است، حملات تروریستی علیه انبوه مردمی که در یک مکان تجمع کرده اند برای سازمان​های امنیتی سناریوی وحشت به حساب می​ آید.

یک مقام ارشد امنیتی آلمان تایید کرده است که این هشدارها بسیار جدی هستند. اما سخنگوی وزارت کشور آلمان در این رابطه گفته است که این وزارتخانه درباره برخی مسائل مبهم اظهار نظر نمی​ کند.