به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوکوس، "آلن لویس" معاون "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس به اتهام تجاوز جنسی به یک دختر نابالغ دستگیر شد. بنا بر اعلام پلیس انگلیس، این سیاستمدار محافظه کار پس از پرداخت وثیقه آزاد شده است.

با این حال انتشار خبر رسوایی اخلاقی یکی از نزدیکترین افراد به کامرون موجب جنجال جدیدی در عرصه سیاست داخلی انگلیس شده است. طبق این گزارش ، یک زن انگلیسی لویس را متهم کرده که در دهه 1960 میلادی زمانی که وی نابالغ بوده است این زن را در منچستر مورد تجاوز قرار داده است.

لویس 75 ساله دارنده شرکت بزرگ کرامبی تولید کننده لباس های لوکس است. وی در سال 2010 به عنوان معاون نخست وزیر انتخاب شده و به خاطر اقداماتش مورد تحسین ملکه الیزابت دوم قرار گرفته است. این در حالی است که اتهام وارد شده علاوه بر لویس، وجهه حزب محافظه کار به رهبری کامرون را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

گفتنی است چندی پیش نیز "نایجل اوانز" نایب رئیس پارلمان انگلیس از حزب محافظه کار در پی رسوایی جنسی خود مجبور به کناره گیری از سمتش شد.