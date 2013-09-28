به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی "هاآرتص" ، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم از اعضای کابینه خود خواسته است تا از اظهار نظر درباره گفتگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور کشورمان خودداری کنند.

بنا بر این گزارش، "سوزان رایس " مشاور امنیت ملی آمریکا در تماسی تلفنی با همای صهیونیست خود مقامات صهیونیستی را از قصد رئیس جمهور آمریکا برای مکالمه تلفنی با حسن روحانی قبل از برقراری این تماس مطلع کرده بود.

در پی دستور نخست وزیر رژیم اسرائیل مصاحبه های برخی مقامات این رژیم با برخی شبکه های داخلی و خارجی لغو شد از جمله این مصاحبه ها مصاحبه سفیر این رژیم در آمریکا و وزیر امور راهبردی بوده اند.