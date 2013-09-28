داوود مجدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمیته ای با عنوان تطبیق در فرمانداری وجود دارد که مصوبات شورای اسلامی شهر را بررسی و با نص قانون تطابق می دهد.



مجدم تصریح کرد: این کمیته بر مصوبه جلسه پیشین شورای شهر بندر امام برای انتخاب شهردار ایراد و اشکلاتی وارد دانسته بود که موضوع به استانداری خوزستان ارجاع و بازخورد و نتیجه آن ابطال مصوبه قبلی و تصمیم بر برگزاری مجدد جلسه انتخاب شهردار شد.



وی افزود: بر همین اساس جمعه شب جلسه انتخاب شهردار بندر امام خمینی (ره) با حضور تمام اعضای شورای شهر و سرپرست فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر برگزار و در نهایت علی گلمرادی با هشت رای موافق و یک رای ممتنع مجددا سکان مدیریت شهرداری بندر امام خمینی (ره) را به دست گرفت.



رئیس شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره) عنوان کرد: اعضای شورای اسلامی شهر بندر امام همدل و همراه در راستای انجام امور محوله و وظایف ذاتی و قانونی خود گام بر می دارند و این مسیر را برای احقاق حقوق شهروندان و ارتقای جایگاه بندر امام خمینی (ره) مستحکم و پرصلابت طی می‌کند.



مجدم بیان کرد: شروع این حرکت با انتخاب قاطع شهردار بندر امام خمینی (ره) کلید خورد و شهروندان اطمینان داشته باشند مجموعه شورای شهر و شهرداری بندر امام در راستای پیشرفت و تعالی این شهر از هیچ تلاش و کوششی فروگذاری نمی کند.



سخنگوي شوراي شهر بندرامام خميني در خصوص تحت تعقيب بودن يكي از اعضای شوري شهر عنوان كرد: وی متهم به این موضوع است که مدرکش جعلی بوده و پرونده وي در قوه قضايه در حال پيگيري است همچنین حکم جلب وی صادر شده و تحت تعقیب است.



رئیس شوراي شهر بندر امام خميني در خصوص اينكه با توجه به تحت تعقیب بودن يكي از اعضا شورا شهر و صدورحكم وي، چگونه در رای وی در انتخاب شهردار موثر بوده و به حساب آمده است؟ گفت: من در مقامی نیستم که در این خصوص نظری دهم .