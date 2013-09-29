به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر خارجه ایران، صبح امروز در برنامه زنده "این هفته بااستفانوپولوس" شبكه تلویزیونی پربیننده ترین برنامه خبری صبح یكشنبه آمریكا حاضر شد و در مقابل سؤالات چالشی مجری این برنامه از مواضع اصولی جمهوری اسلامی دفاع كرد.



سوال اولیه مجری برنامه به تحولات هفته قبل بعنوان واقعه ای مهم كه قواعد بازی بین دو كشور را تغییر می دهد، اختصاص داشت و این كه آیا این اتفاقات تغییری بنیادی در روابط ایران و آمریكاست؟



ظریف در پاسخ گفت: آن چه شاهد آن بودیم در واقع قدم های اولیه ای بود كه ایران، آمریكا و سایر كشورها برای حل و فصل مسائل فیما بین برداشتند. متاسفانه موضوع هسته ای كه می توانست زمینه ای برای همكاری باشد، به موضوعی برای مناقشه تبدیل شده است. به هر حال برای طی این مسیر به تلاش های بیشتری نیاز است، ولی قدم های أولیه دو طرف مثبت بوده اند.



ظریف در پاسخ به سوال مجری در مورد برخی اعتراضات به جناب آقای دكتر روحانی پس از بازگشت از نیویورك گفت: یكی از تشابهات ایران و آمریكا اینست كه هر دو جوامع و نظام هایی چند صدایی و تكثر گرا هستند و این بسیار خوب و نكته قوت است. با این حال اگر ایران مطمئن شود كه آمریكا آماده است حقوق هسته ای ایران را به رسمیت بشناسد و به آن احترام بگذارد، شانسی واقعی برای رسیدن به توافق وجود دارد و ما پشتیبانی و تایید كامل مقام معظم رهبری را برای این كارداریم. ن

وزیر امورخارجه با بیان اینکه نقاط مشترك زیادی برای حصول به توافق وجود دارد، گفت: ما می دانیم كه ایران برای حصول به توافق با حفظ حق غنی سازی كه قابل مذاكره نیست مصمم است. ما می دانیم كه ایران به دنبال ساخت بمب نیست و این زمینه ای مناسب برای توافق بین طرفین است. من در ملاقات با وزرای خارجه ١+٥ و بعد با آقای كری، به آن ها گفتم كه عدم ساخت سلاح هسته ای فقط هدف آنها نیست، بلكه هدف ایران هم هست، چرا كه آن را بر جهت منافع و امنیت ایران نمی دانیم.



وی همچون به اقدامات اعتماد ساز ایران از جمله پذیرش داوطلبانه پروتكلی إلحاقی در أوائل سال های ٢٠٠٠ اشاره كرد.



رئیس تیم مذاكرات هسته ای ایران همچنین با اشاره به تجربه سرنوشت دانشمندان هسته‌ای پس از پایان جنگ سرد و اشاعه قاچاق هسته‌ای در نتیجه بیكار شدن آنها، تداوم فعالیت های هسته‌ای صلح آمیز و قانونی ایران زیر نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی، موضوعی دانست كه همه از آن نفع خواهند برد.



ظریف در پاسخ به مجری آمریكایی كه با قرائت بخش هایی از سایت مقام معظم رهبری درباره كشتار یهودیان در خلال جنگ جهانی دوم نظر وی را جویا شده بود گفت: من شخصا با ایشان صحبت كرده ام و ایشان به صراحت كشتار انسان های بی گناه را محكوم می دانند. رهبری ایران و مقامات ایرانی هر گونه كشتار بی گناهان در هر گوشه دنیا را محكوم می كنند و فرقی نمی كند این جنایت در آلمان نازیها یا فلسطین و در چه زمانی اتفاق افتاده باشد.

وی افزود: در واقع این بخش راجع به كشتار افراد بی گناه نبود، بلكه اشاره به برخوردهایی داشت كه با محققان مسائل تاریخی می شود. نكته اصلی این است كه نمی تواند و نباید این جنایت بهانه برای ظلم و فجایع به مردم فلسطین برای بیش از شصت سال گردد. باید این مسالت روشن شود كه بدون احترام و توجه واقعی به حقوق مردم فلسطین، امكان ایجاد صلح و امنیت در خاورمیانه وجود ندارد.



در انتهای مصاحبه هم ظریف در مورد ملاقات امروز نتانیاهو با رئیس جمهور آمریكا و سخنان وی در رابطه با ایران، گفت: نتانیاهو از اوایل دهه ٩٠ میلادی هر روز اعلام می كند كه ایران شش ماه تا ساخت سلاح هسته ای فاصله دارد. با مراجعه به سوابق، می توان دید كه این شش ماه برای وی همواره ثابت است. ایران شش ماه یا شش سال یا هر زمان دیگری سلاح هسته ای نخواهد ساخت، چون قصد چنین كاری را ندارد.

