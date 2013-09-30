انفجاری قوی شرق بغداد را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المیادین لحظاتی پیش در خبری فوری از وقوع انفجاری قوی در شرق بغداد خبر داد. این انفجار تاکنون 2 کشته و 15 زخمی برجا گذاشته است.

همچنین این شبکه در خبری فوری از وقوع انفجاری در میدان 55 شهرک صدر بغداد خبر داد که سه کشته و 14 زخمی بر جا گذاشته است.

در تحولی دیگر، انفجار یک خودروی بمبگذاری در شرق بعقوبه باعث زخمی شدن سه نیروی ارتش عراق شد.

شبکه العربیه نیز لحظاتی پیش از وقوع چندین انفجار در بغداد خبر داد.

عراق طی روزهای اخیر شاهد انفجارهای تروریستی متعددی بوده است.