فیلم تولید شده از تئاتر "یرما" در راه جشنواره فیلم فجر

امیر شیرمحمدی که در زمان اجرای نمایش "یرما" در تماشاخانه ایرانشهر فیلمی از تمرین و اجرای این اثر تولید کرده است، درباره تدوین فیلم به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر درگیر فعالیت در یک سریال تلویزیونی هستم ولی از تمام زمانی که در طول روز برایم باقی می‌ماند برای انجام تدوین فیلم استفاده می‌کنم.



وی درباره همکاری بهروز افخمی در مرحله تدوین فیلم "یرما" یادآور شد: به دلیل اینکه بهروز افخمی هم درگیر فیلم سینمایی جدید خود شده است، در مرحله ابتدایی تدوین کل کار را من انجام می‌دهم و در مرحله نهایی افخمی تدوین نهایی را انجام خواهد داد.



این هنرمند جوان عرصه تصویر درباره زمان آماده شدن نسخه نهایی فیلم "یرما" و نحوه نمایش آن تأکید کرد: ما تلاش می‌کنیم فیلم "یرما" را به سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برسانیم ولی اینکه اساسا چنین فیلمی جایی در جشنواره فیلم فجر دارد یا نه، بستگی به ستاد برگزاری جشنواره دارد.



شیرمحمدی افزود: شاید اصلا فرمت چنین فیلمی در جشنواره فیلم فجر جایی نداشته باشد ولی ما تلاش خود را می‌کنیم و فیلم "یرما" را به جشنواره ارائه خواهیم داد.



نمایش "یرما" بهار سال جاری به کارگردانی علی رفیعی و با حضور بازیگران جوان تئاتر در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت.