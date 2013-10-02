رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری: شعار مرگ بر آمریکا باید ادامه یابد 

حجت الاسلام سیدرضا اکرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره اظهار نظر های اخیر مبنی بر دنبال کردن و عدم دنبال کردن شعار مرگ بر آمریکا در پی انجام گفت و گو تلفنی رئیس جمهور با اوباما اظهار کرد: هنوز توافقی صورت نگرفته که بگوییم این شعار را بدهند یا ندهند.

وی عقیده خود را درباره ادامه یافتن شعار مرگ بر آمریکا این گونه بیان کرد: بنده معتقدم شعار را باید بدهند و دولت مردان ما کار خود را دنبال کنند.

رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در عین حال گفت: هر وقت توافقی بر اساس منافع و احترام متقابل میان ایران و آمریکا حاصل شد ما هم در شعار مرگ بر آمریکا تجدید نظر خواهیم کرد.

وی درباره گفت و گو تلفنی رئیس جمهور با باراک اوباما تصریح کرد: اصل ارتباط تلفنی انجام گرفت و ما تازه شروع به کار کرده و عجله ای نداریم که ظرف یک هفته یا یک ماه آینده موضوع حل شود بلکه مسئله باید از سوی دولتمردان و دیپلمات های کشور در چارچوب مشخص دنبال شود.

اکرمی درباره سفر رئیس جمهور به نیویورک و دستاوردهای آن نیز یادآور شد: اصل سفر را یک فرصت مناسب برای معرفی جمهوری اسلامی ایران می دانم که به خوبی انجام گرفت.

مشاور عالی وزیر کشور در امور روحانیت، مواضع اعلام شده از سوی رئیس جمهور را در مورد آمریکا را منطقی و متین خواند و تاکید کرد این مواضع باید تداوم پیدا کند چون در سازمان ملل با دنیا صحبت می کنیم نه با یک کشور خاص مثل آمریکا.

اکرمی در عین حال ادامه داد: باید در داخل کشور نیز همزمان با پیشبرد مسائل در سیاست خارجی تمام ظرفیت ها را در ایجاد کار و اشتغال کنترل مصرف، کنترل نقدینگی سرگردان، ایجاد ثبات در بازار و... بالفعل کنیم که در داخل کشور نیز مشکلات حل شود و نیازمند دشمنان در خارج از کشور نباشیم.