ادامه همکاری رژیم صهیونیستی با تروریستها در سوریه / مداوای بیش از 300 تروریست در بیمارستانهای اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، یک رسانه اسرائیلی فاش کرد صدها نفر از این افراد مسلح در بیمارستانهای اسرائیلی مداوا شدند و سپس برای ادامه فعالیت های خشونت آمیز خود به سوریه رفتند در حالی که همچنان دهها نفر دیگر از این افراد مسلح در بیمارستانهای اسرائیلی تحت مداوا قرار دارند.

این پایگاه اسرائیلی به نقل از یک منبع نظامی رژیم صهیونیستی نوشت بیمارستانهای اسرائیلی بیش از 300 فرد مسلح را از ابتدای بحران سوریه در سال 2011 مداوا کرده اند و مداوای دهها مجروح دیگر همچنان در بیمارستانهای اسرائیلی ادامه دارد.



هر چند رژیم صهیونیستی در تبلیغات فریبکارانه خود مدعی می شود که افراد مجروح، تروریست مسلح نیستند و سوری های مجروح هستند، اما رسانه های خارجی تاکید می کنند افرادی که در بیمارستانهای اسرائیلی مداوا می شوند، تروریست های مسلحی هستند که در عملیات نیروهای ارتش سوریه زخمی شده اند



بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس به وزیرانش در هر جلسه کابینه، تاکید می کند در خصوص تمام آنچه مرتبط با بحران سوریه است، سکوت کنند.



به گزارش این رسانه اسرائیلی، تصمیم برای مداوای تروریست های مسلح در بیمارستانهای اسرائیلی و بیمارستانهای صحرایی که برای این منظور ایجاد شده است، با دستور کابینه اسرائیل بوده است.

تصمیم به مداوای تروریست های زخمی شده در سوریه در بیمارستانهای اسرائیلی بر اساس دستورات بنی گانتس رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی اتخاذ شده است به طوری که ارتش این رژیم در انتقال مجروحان به بیمارستانهای اسرائیلی مشارکت می کند و حتی بیمارستان میدانی هم برای درمان جراحت های سطحی تروریست ایجاد شده است .

ارتش رژیم صهیونیستی، این مجروحان را پس از درمان به سوریه اعزام می کند.

بر اساس بسیاری از گزارشهای رسانه های خارجی و اظهارات مقامات رژیم اشغالگر قدس، هویت تروریست های فعال در سوریه که مقامات این رژیم با آنها هماهنگی می کنند، مشخص و شناخته شده است، آنها تروریستهای القاعده و جبهه النصره و آنچه به ارتش آزاد موسوم است، هستند که بدترین جنایات کشتار مردم و تخریب زیرساختهای سوریه و حمله به ارتش سوریه را به دستور اسرائیل و آمریکا و حمایت مالی و تسلیحاتی رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس و کشورهای غربی مرتکب می شوند.