جشن عاطفه ها در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن عاطفه ها همزمان با سراسر کشور و به منظور کمک به کودکان و دانش آموزان بی بضاعت با برپایی پایگاه های جمع آوری کمک های مردمی مراسم جشن عاطفه ها در شهرستان ورامین برگزار شد.



در مراسم نمادین این جشن که در میدان امام خمینی(ره) شهرستان ورامین و با مسئولان رگزار شد، جمعی از دانش آموزان به اجرای سرود پرداخته ومردم ولایتمدار ورامین نیز هدایای خود را به صندوق ها کمیته امداد امام خمینی (ره) ریختند.



مسئول کمیته امداد امام خمینی(ره)در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر داشت: با اجرای طرح جشن عاطفه ها جمع کثیری از خانواده بزرگ امداد امام (ره) زیر لوای این حمایت‌ها قرار گرفته و مهرورزی روز به روز با حضور گرم حامیان و خیرین غنی‌تر می‌شود.

کریم محمودی افزود: مردم ورامین همواره در کمک و یاری به نیازمندان پیشگام بوده و توانسته اند در سطح استان تهران بدرخشند.



وی ادامه داد: از مددجويان تحت حمايت کمیته امداد ورامين تعداد 182 نفر دانشجو و 571 نفر را دانش آموزان تشکيل مي دهند که براي دانشجويان در مقاطع تحصيلي کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد در سال تحصيلي 91 -92 مبلغي بالغ بر 428 ميليون ريال هزينه دانشجويي و مبلغ 781 ميليون ريال هزينه تحصيلي براي دانش آموزان پرداخت شده است.



محمودی با اشاره به اينکه در سال گذشته مبلغي بيش از 12 ميليارد ريال براي رفع مشکلات مددجويان در راستاي خدمات فرهنگي و تحصيلي هزينه شد،گفت: اجراي برنامه هاي تفريحي و آموزشي ، پرداخت کمک هزينه شهريه دانشجويان و خدمات تحصيلي دانش آموزان، مشاوره هاي تحصيلي، برنامه هاي اردويي در مناسبتهاي مختلف و... از جمله خدمات مهم به دانش آموزان و دانشجويان تحت حمايت است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش به بحث سلامت مددجویان اشاره و اضافه کرد: امروزه از نظر كارشناسان این حقیقت مسلم است كه برای سازگاری منطقی با خود و محیط و رسیدن به تندرستی و آرامش باید به بهداشت توجه كافی داشت که یکی از برنامه های اصلی بخش بهداشت کمیته امداد امام خمینی(ره) ورامین، تأمین سلامت نیازمندان و مراقبتهای بهداشتی آنهاست.



وی یادآور شد: در طرح اکرام و محسنین نیز مبلغ ۵۳ میلیون و ۷۱۰ هزار ریال برای دریافت کمک هزینه جهیزیه به یک نوعروس و مبلغ پنج میلیون ریال برای کمک هزینه برای نوعروسی دیگر، مبلغ پنج میلیون و ۶۰۰ هزار ریال به عنوان کمک هزینه خرید مسکن، مبلغ پنج میلیون ریال برای کمک هزینه ودیعه مسکن، مبلغ یک میلیون ریال برای کمک هزینه دانشجویی، مبلغ دو میلیون ریال برای کمک هزینه درمانی و مبلغ ۸۳ میلیون و ۵۳۰ هزار ریال برای کمک هزینه معیشت ماه مبارک رمضان برای ۳۹ نفر از افراد تحت پوشش این مرکز پرداخت شده است.

محمودی گفت: در واحد عمران و ساختمان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ورامین و قرچک مبلغ چهار میلیون ریال برای دریافت یک مورد انشعاب آب و مبلغ دو میلیون ریال برای دریافت انشعاب برق، مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای احداث سرویس بهداشتی و مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای انجام تعمیرات مسکن از سوی این مرکز پرداخت شده است.