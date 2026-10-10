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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

بیش از ۳ میلیون مسافر در استان بوشهر جابه‌جا شدند

بیش از ۳ میلیون مسافر در استان بوشهر جابه‌جا شدند

بوشهر- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر از جابه‌جایی سه میلیون و ۴۳۸ هزار مسافر طی ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: میزان جابه‌جایی مسافران در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد رشد داشته است.

رستمی افزود: در این بازه زمانی، ۲۵۷ هزار و ۶۱۲ سفر (سرویس) جهت انتقال مسافران در استان انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر یادآور شد: در حال حاضر یک هزار و ۲۹۸ دستگاه ناوگان مسافری در قالب اتوبوس، مینی‌بوس و سواری پلاک عمومی، وظیفه خدمات‌رسانی به هموطنان را بر عهده دارند.

وی تاکید کرد: با تکیه بر این ظرفیت از ناوگان و نظارت مستمر بر عملکرد رانندگان، تلاش می‌شود تا در نیمه دوم سال جاری نیز با ارتقای سطح ایمنی و کیفیت خدمات، پاسخگوی نیازهای روزافزون شهروندان و مسافران در استان باشیم.

کد مطلب 6973442

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