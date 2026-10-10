خدمات درمانی و آموزشی به نیازمندان خوزستان ارائه شد

امیرحسین سوخته‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اعضای گروه جهادی همیاران ولایت با شناسایی نیازهای اولویت دار در مناطق هدف، تلاش کردند تا با بهره‌گیری از کمک‌های خیرین و ظرفیت‌های مردمی، بخشی از فشارهای اقتصادی را از دوش خانواده‌های نیازمند بردارند.

مسئول گروه جهادی همیاران ولایت گفت: در همین راستا ، شهریور ماه اصلی‌ترین محور فعالیت‌ها بر حوزه درمان متمرکز بود که با پیگیری عمل جراحی و فرآیند درمانی یکی از شهروندان کم برخوردار، اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون ریال کمک شد.

وی ادامه داد: همچنین جهت کاهش دغدغه‌های معیشتی و درمانی بیماران خاص، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به عنوان کمک هزینه درمان برای یکی از بیماران صعب‌العلاج اختصاص یافت.

مسئول گروه جهادی همیاران ولایت با اشاره به اهمیت توجه به آینده سازان مناطق محروم همزمان با بازگشایی مدارس، تصریح کرد: با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، تعداد ۴۰ بسته لوازم التحریر و کیف مدرسه به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال تهیه و توزیع شد. علاوه بر این، مبلغ ۵۰ میلیون ریال نیز به عنوان کمک هزینه تهیه لباس مدرسه دانش‌آموزان کم‌بضاعت پرداخت شد تا این دانش آموزان با خیالی آسوده سال تحصیلی را آغاز کنند.

سوخته زاده بیان کرد: تأمین سرپناه و امنیت مسکن نیز از اولویت‌های این گروه است که در این راستا، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای پرداخت اجاره‌بهای سه خانواده کم برخوردار هزینه شد تا بخشی از چالش‌های مسکن این خانوارها مرتفع شود.