عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این حادثه ترافیکی اظهار کرد: در ساعت ۱۲:۲۴ امروز ۱۸ مهرماه، گزارشی مبنی بر وقوع یک تصادف زنجیره‌ای در اتوبان ذوب‌آهن، مسیر حرکت به سمت اصفهان، قبل از کنارگذر اشترجان به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان واصل شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام این حادثه، دو تیم عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل وقوع تصادف اعزام شدند تا اقدامات لازم برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را انجام دهند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در خصوص وضعیت مصدومان گفت: در این حادثه مجموعاً ۶ نفر شامل ۳ زن و ۳ مرد دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس در محل حادثه، تمامی مصدومان جهت تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان منتقل شدند.

عابدی ضمن توصیه به رانندگان برای رعایت نکات ایمنی و حفظ فاصله طولی مناسب، به‌ویژه در محورهای پرتردد مانند اتوبان ذوب‌آهن، خاطرنشان کرد: حفظ آرامش در صحنه حوادث و بازگذاشتن مسیر برای خودروهای امدادی، نقش مؤثری در سرعت عمل تیم‌های اورژانس و نجات جان مصدومان دارد.