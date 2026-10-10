به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر ظهر شنبه در جمع فعالان اقتصادی و صادرکنندگان گلستان با اشاره به رویکرد مدیریت استان در حمایت از فعالان اقتصادی اظهار کرد: درهای استانداری گلستان به روی همه افرادی که برای توسعه اقتصادی استان برنامه و ایده‌ای دارند، باز است و تلاش می‌کنیم مسائل و مشکلات آنان را در چارچوب اختیارات موجود پیگیری و برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه هیچ مانعی نباید موجب دلسردی سرمایه‌گذاران و توقف فعالیت‌های اقتصادی شود، افزود: آمادگی داریم مسائل فعالان اقتصادی را بشنویم و برای حل مشکلات آنان از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی استفاده کنیم. در این مسیر، همکاری مجمع نمایندگان استان نیز می‌تواند به رفع موانع و تسریع روند سرمایه‌گذاری کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان در بخش‌های مختلف اقتصادی گفت: گلستان از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است و این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش فعالیت‌های تولیدی باشد؛ به شرط آنکه بستر مناسب برای حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم شود.

کیان‌مهر با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران خارج از استان برای ورود به گلستان ادامه داد: روزانه افرادی از دیگر نقاط کشور برای بررسی فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری به استان مراجعه می‌کنند، اما رویکرد ما این است که در کنار استفاده از سرمایه و تجربه فعالان اقتصادی سایر استان‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بومی گلستان نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: توسعه اقتصادی زمانی پایدارتر خواهد بود که توان داخلی استان شناسایی شود و زمینه مشارکت فعالان اقتصادی بومی در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای فراهم آید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با دعوت از سرمایه‌گذاران برای استفاده از فرصت‌های موجود در استان گفت: فعالان اقتصادی و افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در گلستان را دارند، می‌توانند مسائل و پیشنهادهای خود را با مدیریت استان در میان بگذارند؛ چراکه تلاش ما بر این است با پیگیری مشکلات و تسهیل امور، مسیر فعالیت اقتصادی برای آنان هموارتر شود.