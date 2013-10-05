زندی در تمرین تیم الاهلی حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون زندی که هفته گذشته به خاطر مصدومیت شدید جراحی کرد، به گفته پزشکان حدود شش ماه از فوتبال دور خواهد بود. زندی پنجشنبه شب از بیمارستان مرخص شد تا کارهای توانبخشی را برای بهبودی خود آغاز کند. با این حال این بازیکن عصر روز جمعه در تمرین تیم فوتبال الاهلی حاضر شد.

الاهلی امروز شنبه در چارچوب هفته چهارم لیگ قطر باید به مصاف تیم العربی برود. به همین خاطر زندی برای بالا بردن روحیه همبازیان خود به تمرین این تیم رفت و دقایقی با آنها خوش و بش کرد. زندی پس از آن برای صرف شام به باشگاه رفت و در کنار بازیکنان و اعضای باشگاه شام خود را صرف کرد.

مجتبی جباری هافبک پیشین استقلال و سپاهان جایگزین زندی در تیم الاهلی شده است. مراسم معارفه جباری هم جمعه شب در باشگاه الاهلی برگزار شد.