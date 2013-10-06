توجه سراینده حماسه هندی رامایانا به گلستان سعدی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش بینالمللی میراث ایران و هند چند روز پیش، در دانشگاه مفید قم برگزار شد. در حاشیه این همایش کتاب نرگسستان، ترجمه منظوم حماسه «رامایانا» که توسط محمدکاظم کهدویی به فارسی بازگردانی شده است نیز رونمایی شد. این کتاب توسط مجمع ذخایر اسلامی چاپ شده و همزمان با برگزاری همایش در محل برگزاری آن رونمایی شد.
کهدویی مترجم این اثر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این اثر گفت: منظومه نرگسستان، داستان منظوم حماسه بزرگ، مشهور و بنام هندوستان است که احتمالا همه نام آن را شنیدهایم. این حماسه «رامایانا» نام دارد که چَندَرمَن کایته، آن را در سالهای 1104ـ1105 هجری قمری به فارسی سروده و به اورنگزيب پادشاه (1068ـ1118 هجری قمری/ 1656ـ1707 میلادی) پيشكش کرده است. سراینده، در آغاز با استعانـت از نام و یاد خداوند، به بیان اوصاف ذاتی و صفاتی خدا میپردازد و از پروردگار، با جلال و شکوه یاد میکند. کایته سپـس از خودش، منظومـه سروده شده و باعث و بانی این کار سخن گفته است.
این محقق در ادامه گفت: شاعر درباره نام این منظومه، که 19 بار در اثرش آن را تکرار کرده، به مقدمه گلستان سعدی هم توجه داشته و با در نظر گرفتن بیت «گل همین پنج روز و شش باشد/ وین گلستان همیشه خوش باشد»، میگوید: «چو این نسخه سراپا هست گلزار/ گذارم نام این را نرگسستان/ بقای گل به یک هفته عیان است/ کشم در وی بهار نو پدیدار/ که هست این رشک افزای گلستان/ ولی این نرگسستان جاودان است» این ابیات، بیتهای 122 تا 124 منظومه هستند.
کهدویی در پایان درباره سراینده این منظومه گفت: چَندَرمَن کایته، مُدَهپوری، متخلّص به «بيدل» فرزند شخصیتی به نام شری رام است. اگرچه زمان تولد و مرگ وی در جایی ثبت نشده است، اما بنا به گفته خودش، هنگام سرودن این منظومه، 60 سال از عمرش میگذشته است. چنانکه در بیت 4 هزار و هشتصد و نود و ششم این منظومه میگوید: «درین شصت سالی که من کردهام/ ز ساقی خود فیضها بردهام» او نرگسستان را در سال 1104 هجری قمری سروده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که حدود سال 1044 هجری قمری به دنیا آمده است.
این کتاب که روز دهم مهر در همایش یادشده رونمایی شد، به زودی وارد بازار نشر میشود.
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