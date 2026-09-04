به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهانگیر اسلام پرست از برگزاری دوره «یاوران ولایت» با حضور ۴۰۰ دانشآموز دختر و پسر در ارومیه خبر داد و گفت: این دوره با هدف تربیت و توانمندسازی فرماندهان واحدهای مقاومت مدارس و تقویت مهارتهای تشکیلاتی و معرفتی دانشآموزان برگزار میشود.
وی اظهار کرد: دوره «یاوران ولایت» با مشارکت سازمان بسیج دانشآموزی و آموزشوپرورش آذربایجانغربی و با حضور ۴۰۰ نفر از دانشآموزان دختر و پسر، در شهریورماه سالجاری در ارومیه برگزار خواهد شد.
وی افزود: این دوره بهصورت متمرکز از دهم تا چهاردهم شهریورماه برای دانشآموزان دختر و پسر پیشبینی شده و شرکتکنندگان طی این برنامه با مجموعهای از آموزشهای تشکیلاتی، معرفتی، اعتقادی و مهارتی آشنا خواهند شد.
فرمانده سازمان بسیج دانشآموزی آذربایجانغربی هدف اصلی این دوره را تربیت فرماندهان توانمند برای واحدهای مقاومت مدارس عنوان کرد و گفت: دانشآموزان شرکتکننده از میان فرماندهان واحدهای مدارس پیشگام در دوره دوم متوسطه انتخاب شدهاند و تلاش میشود با آموزشهای هدفمند، زمینه نقشآفرینی مؤثر آنان در محیط مدرسه فراهم شود.
اسلامپرست ادامه داد: آموزش کار تشکیلاتی، غنیسازی اوقات فراغت، جهاد تبیین، مباحث اعتقادی، معرفتی و مهارتی از جمله محورهای آموزشی این دوره است و برای تحقق اهداف موردنظر، از ظرفیت اساتید برتر استانی و مربیان مجرب استفاده خواهد شد.
وی با بیان اینکه رویکرد اصلی «یاوران ولایت» دانشآموزمحور است، خاطرنشان کرد: در این دوره تلاش میشود دانشآموزان علاوه بر دریافت آموزشهای نظری، مهارتهای لازم برای مدیریت، فعالیت گروهی، مسئولیتپذیری و ایفای نقش در مجموعههای دانشآموزی را نیز کسب کنند.
فرمانده سازمان بسیج دانشآموزی آذربایجانغربی همچنین از پیشبینی برنامههای متنوع فرهنگی، ورزشی و تفریحی در کنار بخشهای آموزشی خبر داد و گفت: برنامههای فوقبرنامه با هدف ایجاد نشاط، تقویت روحیه کار جمعی و افزایش تعامل میان دانشآموزان شرکتکننده برگزار خواهد شد.
اسلام پرست تصریح کرد: برگزاری چنین دورههایی فرصتی برای شناسایی و پرورش ظرفیتهای دانشآموزی است و میتواند در تربیت نسلی مسئولیتپذیر، توانمند و فعال در عرصههای اجتماعی و فرهنگی نقش مؤثری داشته باشد.
وی از برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه دوره «یاوران ولایت» با حضور مهمانان کشوری و استانی خبر داد و اظهار کرد: امیدواریم این دوره بتواند گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی فرماندهان واحدهای مقاومت مدارس و ارتقای فعالیتهای تشکیلاتی دانشآموزان در آذربایجانغربی باشد.
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