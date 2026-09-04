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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

امام‌جمعه ضیاء‌آباد: دشمن پس از شکست نظامی به جنگ ایمان مردم آمده است

امام‌جمعه ضیاء‌آباد: دشمن پس از شکست نظامی به جنگ ایمان مردم آمده است

قزوین- امام‌جمعه ضیاء‌آباد گفت: دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی، راهبرد خود را تغییر داده و با فشار اقتصادی و ترویج انحرافات، ایمان مردم را هدف گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی منصوری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ضیاءآباد با اشاره به آغاز مسئولیت خود در این منطقه اظهار کرد: امام جمعه و دفتر امام جمعه متعلق به نظام، انقلاب و مردم است و به هیچ گروه، جناح، حزب یا شخص خاصی تعلق ندارد.

وی افزود: امام جمعه سرباز نظام، انقلاب، ولایت و مردم است و وظیفه اصلی او تبیین منویات امامین انقلاب و همچنین پیگیری مشکلات و مطالبات مردم است.

امام‌جمعه ضیاءآباد تصریح کرد: امام جمعه باید سخنگوی مردم و زبان گویا و رسای آنان باشد و رابط میان مردم و مسئولان باشد؛ مردم نیز حق دارند مشکلات و مطالبات خود را از امام جمعه مطالبه کنند و ما باید این مطالبات را از تریبون نماز جمعه به گوش مسئولان شهرستانی، استانی و ملی برسانیم.

منصوری با بیان اینکه نماز جمعه قلب فرهنگی هر شهر و قرارگاه ایمان، تقوا، بصیرت و اخلاق است، ادامه داد: دشمن امروز همین مؤلفه‌ها را هدف گرفته و تلاش می‌کند ایمان، اخلاق، بصیرت و تقوای مردم را تضعیف کند، اما تاکنون موفق نشده و از این پس نیز موفق نخواهد شد.

وی خدمت به مردم را یکی از راه‌های مقابله با دشمن دانست و گفت: اعتبار و آبروی ما به حضور مردم است و این مردم هستند که به مسئولان و خادمان خود اعتبار می‌دهند؛ بنابراین باید هر آنچه در توان داریم برای خدمت شایسته به مردم به کار بگیریم.

امام‌جمعه ضیاءآباد با اشاره به تحولات اخیر منطقه و حملات دشمن به اهداف غیرنظامی اظهار کرد: دشمن پیش از آنکه بتواند در برابر توان دفاعی و نیروهای مسلح ایران اقدامی انجام دهد، به حمله به بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، صداوسیما و حتی مراسم عروسی روی آورده است و این اقدامات نشان‌دهنده ناتوانی دشمن در برابر اقتدار ایران است.

منصوری با قدردانی از حضور مردم در تجمعات و صحنه‌های مختلف افزود: بیش از ۶ ماه است که مردم در میدان حضور دارند و دشمن برای ماه‌های آینده نیز برنامه‌هایی دارد، اما ملت ایران با هوشیاری و اقتدار خود نشان داده است که در برابر توطئه‌ها ایستادگی خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به مشکلات اقتصادی مردم گفت: گرانی، تورم، مشکلات معیشتی، اشتغال و ازدواج جوانان از مطالبات جدی مردم است و مسئولان باید با جدیت برای حل این مشکلات تلاش کنند.

امام‌جمعه ضیاءآباد همچنین خطاب به جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی گفت: تجربه حضور آمریکا در افغانستان و عراق نشان داد که دشمنان پس از سال‌ها حضور، با هلاکت و رسوایی از منطقه خارج شدند؛ کسانی که برای دشمن خوش‌خدمتی می‌کنند نیز نباید تصور کنند در صورت ورود دشمن به کشور، از آسیب در امان خواهند بود.

منصوری خاطرنشان کرد: اگر کسی دلسوز کشور است، باید دلسوز همین مردم و همین سرزمین باشد و مشکلات و مطالبات مردم را پیگیری کند.

وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران با اقتدار نیروهای مسلح، پشتیبانی مردم و رهنمودهای رهبر انقلاب، در برابر دشمنان ایستادگی خواهد کرد.

کد مطلب 6937256

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