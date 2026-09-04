به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی منصوری در خطبههای این هفته نماز جمعه ضیاءآباد با اشاره به آغاز مسئولیت خود در این منطقه اظهار کرد: امام جمعه و دفتر امام جمعه متعلق به نظام، انقلاب و مردم است و به هیچ گروه، جناح، حزب یا شخص خاصی تعلق ندارد.
وی افزود: امام جمعه سرباز نظام، انقلاب، ولایت و مردم است و وظیفه اصلی او تبیین منویات امامین انقلاب و همچنین پیگیری مشکلات و مطالبات مردم است.
امامجمعه ضیاءآباد تصریح کرد: امام جمعه باید سخنگوی مردم و زبان گویا و رسای آنان باشد و رابط میان مردم و مسئولان باشد؛ مردم نیز حق دارند مشکلات و مطالبات خود را از امام جمعه مطالبه کنند و ما باید این مطالبات را از تریبون نماز جمعه به گوش مسئولان شهرستانی، استانی و ملی برسانیم.
منصوری با بیان اینکه نماز جمعه قلب فرهنگی هر شهر و قرارگاه ایمان، تقوا، بصیرت و اخلاق است، ادامه داد: دشمن امروز همین مؤلفهها را هدف گرفته و تلاش میکند ایمان، اخلاق، بصیرت و تقوای مردم را تضعیف کند، اما تاکنون موفق نشده و از این پس نیز موفق نخواهد شد.
وی خدمت به مردم را یکی از راههای مقابله با دشمن دانست و گفت: اعتبار و آبروی ما به حضور مردم است و این مردم هستند که به مسئولان و خادمان خود اعتبار میدهند؛ بنابراین باید هر آنچه در توان داریم برای خدمت شایسته به مردم به کار بگیریم.
امامجمعه ضیاءآباد با اشاره به تحولات اخیر منطقه و حملات دشمن به اهداف غیرنظامی اظهار کرد: دشمن پیش از آنکه بتواند در برابر توان دفاعی و نیروهای مسلح ایران اقدامی انجام دهد، به حمله به بیمارستانها، دانشگاهها، مدارس، صداوسیما و حتی مراسم عروسی روی آورده است و این اقدامات نشاندهنده ناتوانی دشمن در برابر اقتدار ایران است.
منصوری با قدردانی از حضور مردم در تجمعات و صحنههای مختلف افزود: بیش از ۶ ماه است که مردم در میدان حضور دارند و دشمن برای ماههای آینده نیز برنامههایی دارد، اما ملت ایران با هوشیاری و اقتدار خود نشان داده است که در برابر توطئهها ایستادگی خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به مشکلات اقتصادی مردم گفت: گرانی، تورم، مشکلات معیشتی، اشتغال و ازدواج جوانان از مطالبات جدی مردم است و مسئولان باید با جدیت برای حل این مشکلات تلاش کنند.
امامجمعه ضیاءآباد همچنین خطاب به جریانهای مخالف جمهوری اسلامی گفت: تجربه حضور آمریکا در افغانستان و عراق نشان داد که دشمنان پس از سالها حضور، با هلاکت و رسوایی از منطقه خارج شدند؛ کسانی که برای دشمن خوشخدمتی میکنند نیز نباید تصور کنند در صورت ورود دشمن به کشور، از آسیب در امان خواهند بود.
منصوری خاطرنشان کرد: اگر کسی دلسوز کشور است، باید دلسوز همین مردم و همین سرزمین باشد و مشکلات و مطالبات مردم را پیگیری کند.
وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران با اقتدار نیروهای مسلح، پشتیبانی مردم و رهنمودهای رهبر انقلاب، در برابر دشمنان ایستادگی خواهد کرد.
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