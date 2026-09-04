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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

تأکید پزشکیان بر فراهم‌سازی دسترسی عادلانه همه مردم به خدمات درمانی

تأکید پزشکیان بر فراهم‌سازی دسترسی عادلانه همه مردم به خدمات درمانی

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت در دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، گفت: محل زندگی نباید موجب تفاوت در برخورداری از خدمات سلامت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه جلسات کارشناسی و تخصصی به‌منظور رسیدگی به مطالبات نظام سلامت از بیمه‌ها نشستی با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان بیمه‌ها برگزار شد و راهکارهای تأمین مالی بدهی بیمه‌ها به‌نظام سلامت مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت توجه به عدالت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اظهار داشت: نباید فردی که در منطقه محروم، روستا یا شهرستان زندگی می‌کند، به دلیل محل سکونت خود از دسترسی برابر به خدمات بهداشتی و درمانی محروم باشد. در حال حاضر افرادی که در تهران زندگی می‌کنند، دسترسی بیشتر و بهتری به خدمات درمانی دارند و باید برای رفع این نابرابری و ایجاد دسترسی عادلانه‌تر برای مردم در مناطق مختلف کشور اقدام شود.

پزشکیان همچنین تأکید کرد که تمام تصمیم‌گیری‌های تخصصی، به‌ویژه در حوزه بهداشت و درمان، باید توسط متخصصان این حوزه و در چارچوب کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی انجام شود.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به نحوه مدیریت مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی، توصیه کرد که این سازمان تا حد امکان از بیمارستان‌داری و مدیریت مستقیم مراکز درمانی فاصله بگیرد و مدیریت این مراکز را واگذار کند، در حالی که مالکیت آنها همچنان در اختیار سازمان تأمین اجتماعی باقی بماند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت پذیرش واقعیت‌های موجود در نظام بهداشت و درمان و خدمات بیمه‌ای اظهار داشت: باید بپذیریم مسیری که در برخی موارد در حوزه بهداشت و درمان و ارائه خدمات بیمه‌ای طی کرده‌ایم، مسیر درستی نبوده است و پس از پذیرش این موضوع، باید برای حل مسائل موجود، راهکارهای علمی و تخصصی ارائه شود.

کد مطلب 6937238
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • علی IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      0 0
      پاسخ
      آفرین حرف قشنگی بود ،

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