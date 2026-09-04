به گزارش خبرنگار مهر،صدمین طرح شهید دکتر رهنمون بسیج جامعه پزشکی قم با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه و در قالب طرح «مهر تندرستی» از صبح روز جمعه برگزار شد و ۵۶۰ نفر از خدمات رایگان بهداشتی، درمانی و دارویی بهره‌مند شدند.

این طرح با حضور پزشکان جهادی و با هدف تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه نیازمندان، به خدمات سلامت اجرا شد و مراجعه‌کنندگان خدمات مورد نیاز خود را در بخش‌های بهداشتی، درمانی و دارویی دریافت کردند.

اجرای صدمین طرح شهید دکتر رهنمون، بخشی از برنامه‌های جهادی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در راستای گسترش دسترسی افراد نیازمند به خدمات سلامت به شمار می‌رود.

خدمات تخصصی برای ۴۵ مراجعه‌کننده ادامه می‌یابد

برای تداوم روند درمان و فراهم شدن امکان دریافت خدمات تخصصی‌تر، ۴۵ نفر از مراجعه‌کنندگان این طرح به بیمارستان حضرت علی بن ابی‌طالب(ع) ارجاع داده شدند تا روند درمان و پیگیری وضعیت پزشکی آنان پس از دریافت خدمات اولیه ادامه یابد.

همکاری اداره اوقاف و امور خیریه در اجرای طرح «مهر تندرستی» نیز زمینه ارائه خدمات رایگان و پوشش بخشی از نیازهای درمانی مراجعه‌کنندگان را فراهم کرد.

برگزاری صدمین طرح شهید دکتر رهنمون در قم، گامی در مسیر توسعه دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی و بهره‌گیری از ظرفیت پزشکان جهادی است.

در این برنامه، ارائه خدمات رایگان به ۵۶۰ نفر و ارجاع ۴۵ مراجعه‌کننده برای دریافت خدمات تکمیلی، مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمت‌رسانی درمانی بود.