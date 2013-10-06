۱۴ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۴۶

حسینقلی ‌زاده خبر داد:

واژگونی اتوبوس 34 مصدوم به جای گذاشت/ عمده مصدومیت‌ها از ناحیه سر اتفاق افتاده است

تبریز- خبرگزاری مهر: مسئول روابط عمومی و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌ شرقی گفت: ساعت سه بامداد اتوبوسی در محور تبریز ـ زنجان در اثر واژگونی 34 مصدوم به جا گذاشت و عمده مصدومیت های مصدوم شده ها از ناحیه سر بود.

حبیب حسینقلی ‌زاده امروز در گفتگو با مهر در خصوص واژگونی یک دستگاه اتوبوس در فاصله 90 کیلومتری زنجان گفت: واژگونی این دستگاه اتوبوس خوشبختانه بدون تلفات جانی، 34 مصدوم بر جای گذاشت.

وی افزود: 14 نفر از مجروحان ابتدا به بیمارستان میانه و سپس یک نفر از مصدومان به دلیل شدت جراحات وارده به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز منتقل شده است.

حسینقلی ‌زاده با اشاره به اعزام سه اکیپ فوریت‌های پزشکی و گروه هلال‌احمر از آذربایجان‌شرقی به محل حادثه گفت: فوریت‌های پزشکی قافلان ‌کوه، دادلو و میانه به همراه گروه هلال‌احمر به محض اعلام این حادثه در محل حاضر شده و اقدام به انتقال مصدومان به بیمارستان‌های یاد شده کرده‌اند.

وی ادامه داد: اکثر مصدومین از ناحیه سر آسیب دیده اند و تاکنون هیچ گزارشی از آخرین وضعیت آنها اعلام نشده است.

شنیده ها حاکی است، این اتوبوس حامل هنرمندانی است که درحال بازگشت از منطقه زلزله زده ارسباران دچار حادثه شده است.

 

