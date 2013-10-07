توضيحات شهردار تهران در مورد حادثه ايران زمين / قول قالیباف برای رفع سریع مشکل

صدای مهیبی ساعت 5 صبح روز 11 مهر ماه ساکنان منطقه ايران زمين را متحير كرد. اين حادثه به دليل گودبرداري غيراصولي پروژه بزرگ فردي به نام بابک زنجانی بوده است. در این حادثه بخشی از ضلع شمالی پروژه تخریب و آسیب قابل ملاحظه ای به خیابان و خانه های اطراف وارد شد. همچنین براثر این حادثه بخشی از آسفالت خیابان در مجاور قطعه زمینی به وسعت ۵ هزارمترمربع با عمق ۴۰ متر، نشست کرد و ترک های عمیقی در سطح خیابان و دیوارهای ساختمان های اطراف پدیدار شد. این پروژه که توسط شرکت ستسا از زیرمجموعه های هلدینگ سورینت در حال ساخت است با وجود اخطارها و تذکرهایی که در این مدت دریافت کرده بود همچنان به فعالیت خود ادامه داد.

ابوالفضل قناعتي عضو شوراي شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این جلسه گفت: اعضاي شورا انتقاد كردند كه چرا شهرداري به موضوع فني و عمراني و همچنين اكوسيستم خاك توجه نكرده و كار كارشناسي صحيح انجام نشده است. البته معاون فني و عمراني شهرداري تهران در پاسخ به اعضا با بيان اينكه تمامي مراحل پروژه به صورت آن لاين با شهرداري در ارتباط بوده است گفت: شهرداري تهران تمامي مراحل را ريز به ريز ارزيابي كرده و با مشاهده هر گونه تخلف تذكرات لازم، هشدارها را عنوان كرده است و اسناد آن موجود است. در پايان گفته هاي معاون شهردار قرار شد تيمي از اعضاي معاونت عمراني شهرداري و شورا براي ارزيابي از پروژه بازديد کنند.

محمدباقر قاليباف شهردار تهران هم به اعضاي شوراي شهر قول داد در اين حادثه تمامي اقدامات اورژانسي و ضربتي انجام شود تا مشكلي رخ ندهد. البته شهردار تهران اعلام كرد: مقصر شهرداري تهران نيست و دستگاههاي نظارتي هم بايد پاسخگو باشند که يكي از آنها سازمان نظام مهندسي است. به گفته قالیباف شهرداری ابزارهاي لازم براي برخي اقدامات را در اختیار ندارد براي همين مشكلات رخ مي دهد.

قناعتي همچنين در مورد حاشيه هاي انتخاب اعضاي كميسيونها در شورا گفت: انتخاب اعضاي كميسيونها حاشيه هاي داغ تر از متني داشت. اصلاح طلبان به نوعي مي گفتند كميسيون فرهنگي و برنامه و بودجه و شهرسازي را به ما بدهيد و بقيه كميسيونها براي اصولگرايان ولي اعضای اصولگرا معتقد بودند بايد نسبت اعضاي اصولگرا و اصلاح طلب در كميسيونها حفظ شود و دوم اينكه اولويت اول فارغ از مباحث سياسي است و بايد اولويت تخصصها باشد نه نگاه هاي سياسي. اصل بر شايسته سالاري است.