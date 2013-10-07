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۱۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۸

نبیه بری تاکید کرد؛

لزوم بهره برداری لبنان از منابع نفت و گاز خود/ اسرائیل به ثروتهای ما چشم طمع دوخته است

لزوم بهره برداری لبنان از منابع نفت و گاز خود/ اسرائیل به ثروتهای ما چشم طمع دوخته است

رئیس پارلمان لبنان بر ضرورت بهره برداری از منابع نفت و گاز این کشور و مقابله با طمع ورزی رژیم صهیونیستی به این منابع تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه النهار لبنان، نبیه بری خواستار امتیازاتی برای بخش نفت و گاز لبنان به منظور جلوگیری از دست درازی و طمع ورزی اسرائیل به آن و تجاوز این رژیم به حقوق لبنان و سرقت حوزه های نفتی شد.

رئیس پارلمان لبنان اظهار داشت لبنان به منابع مالی جدید برای حل مشکلات و پرداخت بدهی های خود نیاز دارد.

نبیه بری در نشستی با شماری از سفرا و شخصیت هایی از اقلیت لبنانی های مقیم سوئیس گفت خداوند، این نعمت نفتی را به لبنانی ها اعطا کرده است و به نظر می رسد برخی می خواهند با بی توجهی به آن، از آن بهره برداری نشود.

رئیس پارلمان لبنان همچنین اعلام کرد با برگزاری نشست دولت مستعفی به ریاست نجیب میقاتی مخالف نیست.

نبیه بری گفت موضوع نفت از اولویتهایی است که لبنان باید به ویژه در سایه تهدیدهای مستمر اسرائیل و طمع ورزی آن به این ثروت، از آن بهره برداری کند .

وی افزود ثروت نفتی، لبنان را در باشگاه کشورهای صادر کننده نفت و گاز در صورت بهره برداری درست از آن وارد می کند.

کد مطلب 2150758

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