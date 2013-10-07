به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، این جایزه در تاریخ 8 نوامبر به جاناتان فرانزن آمریکایی اهدا خواهد شد.

هیئت داوری با خواندن فرانزن به عنوان «مهمترین نویسنده آثار اجتماع نسل خودش» جایزه دی ولت (جهان) را شایسته او دانست.

این نویسنده در آغاز رمان «تصحیحات» خود از به صدا درآمدن زنگ مدرسه‌ای سخن می‌گوید که به جز آلفرد و انید لمبرت زوج سالخورده‌ای که قادر به شنیدن صدای آن در ذهنشان هستند، فرد دیگری نمی‌تواند صدایش را بشنود. این رمان در هر صفحه خوانده را وادار می‌کند تا روشن‌تر و نافذتر به این صدا گوش فرا بدهد و معنی سوء تفاهم‌های تراژی کمیک را دریابد.

افرادی که رمان‌های فرانزن از جمله «تصحیحات» و «آزادی» را خوانده باشند می‌دانند با همه حس کمدی که از آن برداشت می‌شود، و با همه طنزی که برای معرفی شخصیت‌ها به کار گرفته می‌شود، فرانون شیفته شخصیت‌هایش است و با این حال همواره با ترس و همه هشدارهای سیاسی و امنیتی، طرحی نادرست را در قصه‌هایش دنبال می‌کند و شخصیت‌هایش را به راهی غلط می‌کشاند.

گروه داوری درباره اهدای این جایزه گفته است: جاناتان فرانزن مهمترین نویسنده اجتماعی نسل خودش است و در رمان‌هایش مسایل نافذ روانشناسانه را زیر ذره بین می‌گذارد و شخصیت‌هایش را از میان مسایل اجتماعی و با دقیق ترین لطافت طبع و دیدی که در چندین نسل می‌توان مشاهده کرد، پیش می‌برد و تراژدی افسانه خانوادگی را در دوران ما بیان می‌کند.

گروه داوری تاکید کرده که او به ویژه در رمان «تصحیحات» و «آزادی» در دورانی اخلاقی و از ورای رسانه‌های جدید به بررسی اوضاع می‌پردازد. جاناتان فرزانن حتی در مقاله‌هایش نگاه نقادانه معاصرش را نشان می‌دهد و از تاثیر عمیق نگاه شاعرانه اش و ترکیب تئوریک بازتاب‌ها و توافقات اجتماعی پرده بر می‌دارد. آثار وی ارایه کننده دیدگاهی روایت گرانه و اندیشه‌های عمیق متضاد با هم است.

جاناتان فرانزن که 19 اوت 1959 در شیکاگو متولد و در میسوری بزرگ شده است، مدتی نیز در مونیخ و برلین زندگی کرده است و اکنون ساکن نیویورک و سانتا کروز کالیفرنیا در فصل‌های متفاوت سال است.

فرانزن در سال 1988 کتاب «بیست و هفتمین شهر» را منتشرکرد و در سال 1992 کتاب «زمین لرزه سنگین» را به بازار فرستاد. «تصحیحات» در سال 2001 به بازار آمد و «آزادی» در سال 2010 به پدیده نشر آن سال بدل شد. علاوه بر این چهار رمان که آثار اصلی او را تشکیل می‌دهند وی در سال 2006 کتاب «منطقه ناراحت؛ داستانی از من» را منتشر کرد و در سال 2013 مجموعه مقالاتش را با عنوان «چکونه می‌توان تنها بود» به بازار فرستاد.

جایزه دی ولت در سال 2012 به زوریا شالف، در سال 2011 به آلبرت اوسرهاوس مایر، در سال 2010 به کلود لانزمن، در سال 2009 به فیلیپ راث، در سال 2008 به‌هانس کایلسون، در سال 2007 به دانیل کویین، در سال 2006 به رودریگر سافارنسکی و در سال 2005 به یاسمینا رضا اهدا شد. آموس اوز، جفری اوینیدس، لئون دو وینتر، پت بارکر، امره کرتس دیگر برندگان این جایزه بودند.

جاناتان فرانزن به عنوان پانزدهمین نویسنده برنده جایزه دی ولت نام خود را در تاریخ این جایزه به ثبت رسانده است.

جایزه دی ولت به مبلغ 10 هزار یورو در مراسمی رسمی به فرانزن اهدا خواهد شد.

این جایزه که به یاد ویلی ‌هاس (1973-1891) منتقد و مقاله‌نویس آلمانی اهدا می‌شود، از سال 1999 شروع به کار کرده و نشریه آلمانی دی ولت حامی و برگزار کننده آن است.