تاکید روسای مجالس ایران و صربستان بر ارتقاء روابط تجاری 

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به صربستان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر به صربستان صبح روز دوشنبه نبوشا استفانویچ دیدار و گفت و گو کرد.

روسای مجلس دو کشور پس از گفت و گو با یکدیگر در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این کنفرانس مطبوعاتی از رئیس مجلس صربستان برای دعوت به این کشور قدردانی کرد و گفت: مذاکرات ما درباره روابط دوجانبه و مسائل حساس منطقه ای و جهانی بود.

وی افزود: ما به دلیل نقش مهم صربستان در منطقه بالکان علاقه مند به گسترش روابط با کشور صربستان هستیم.

وی افزود: فکر می کنم اگر این مذاکرات چه در ارتقاء روابط تجاری و چه در سهم مشترک در مورد مسائل مهم منطقه ای و بین المللی ادامه دار باشد راه های حل مسائل افزایش می یابد.

رئیس مجلس گفت: من توضیح کافی درباره مسئله هسته ای ایران و برخی مناقشاتی که به وجود آمده به رئیس مجلس صربستان دادم. معتقدم مسئله هسته ای ایران در مذاکرات قابل حل است ولی باید همه توجه داشته باشیم با توجه به شرایط جدید مذاکرات موثرتر خواهد بود.

لاریجانی گفت: مدتی است که مذاکرات درباره مسئله هسته ای در حال انجام است و در سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک این پروسه فعالتر شده است. در این فضا می توان هم مسئله هسته ای را حل کرد و هم این که ایران و اروپا از ظرفیت یکدیگر برای مسائل پیچیده منطقه و جهان استفاده کنند.

لاریجانی به مسئله تروریست و افراطی گری اشاره کرد و گفت: دو کشور از این موضوع درد کشیده اند و در مذاکراتی که با هم داشتیم بر این مسائل کلی بر هم همفکر بودیم.

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: قطعا گفت و گوی پارلمانی می تواند خیلی تاثیر گذار باشد.

لاریجانی از رئیس مجلس صربستان دعوت کرد تا به ایران سفر داشته باشد.

وی ادامه داد: قطعا این سفر می تواند خیلی مفید باشد و گفت و گو ها را تکمیل کند.

به گزارش مهر نبوشا استفانویچ رئیس مجلس صربستان نیز در این نشست مطبوعاتی طی سخنانی اظهار داشت: امروز با رئیس مجلس ایران در مورد نحوه توسعه همکاری های دو کشور صحبت کردیم. با توجه به این که گروه های دوستی و پارلمانی دو کشور تشکیل شده این گروه ها می توانند راه های ارتباطی موثر را پیدا کنند.

وی افزود: با رئیس مجلس ایران درباره چالش هایی که در دو کشور وجود دارد و روابط منطقه ای گفت و گو کردیم. امروز نیازمندیم همکاری تنگاتنگی در خصوص قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و سلاح داشته باشیم.

نبوشا استفانویچ با تشکر از جمهوری اسلامی به خاطر حمایت ایران از تمامیت ارضی صربستان گفت: ما قدردان جمهوری اسلامی هستیم که استقلال کزوو را به رسمیت نمی شناسد.

وی افزود: همچنین درباره نحوه توسعه همکاری های اقتصادی هم اکنون بسیار ضعیف است و در حد 40 میلیون دلار در سال است گفت و گو کردیم و قرار شد همکاری های خوبی در خصوص توسعه ساختار های زیربنایی کشاورزی و صنعتی داشته باشیم که در دیدارهای آتی راهکار های توسعه را بررسی می کنیم.

لاریجانی پس از نشست مطبوعاتی خود با همتای صربی با نخست وزیر این کشور دیدار کرد و وی تا ساعتی دیگر در جمع دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه بلگراد سخنرانی خواهد کرد.