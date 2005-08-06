سرپرست استانداري استان مركزي منصوب شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" دراين حكم خطاب به سيدرضا روحاني طباطبايي معاون سياسي و امنيتي استانداري مركزي آمده است:

«به موجب اين حكم با حفظ سمت، سرپرستي استانداري مركزي به جنابعالي محول مي گردد. اميد است در سايه عنايات الهي و همدلي و همكاري ساير همكاران در پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران موفق باشيد.»



عبدالمحمد زاهدي استاندار سابق استان مركزي به تازگي بازنشسته شده است.



