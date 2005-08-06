سرپرست استانداري استان مركزي منصوب شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" دراين حكم خطاب به سيدرضا روحاني طباطبايي معاون سياسي و امنيتي استانداري مركزي آمده است:
«به موجب اين حكم با حفظ سمت، سرپرستي استانداري مركزي به جنابعالي محول مي گردد. اميد است در سايه عنايات الهي و همدلي و همكاري ساير همكاران در پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران موفق باشيد.»
عبدالمحمد زاهدي استاندار سابق استان مركزي به تازگي بازنشسته شده است.
با حكم صادره از سوي عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور، سرپرست جديد استانداري استان مركزي منصوب شد.
به گزارش خبرگزاري "مهر" دراين حكم خطاب به سيدرضا روحاني طباطبايي معاون سياسي و امنيتي استانداري مركزي آمده است:
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