ساعات کاری ادارات کرمان تغییر کرد/ تعطیلی روزهای پنجشنبه لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، هر سال با آغاز فصل تابستان کم کم زمزمه تغییر ساعات اداری در استانها به گوش می رسد در سال جاری نیز این امر متداول تکرار شد اما همزمانی تابستان با ماه رمضان و کم شدن ساعات اداری در این ایام موجب شد که رفته رفته مسئولان به فکر اجرای تغییراتی در ساعات اداری کارمندان دولت بیفتند.

زمزمه های ثابت شدن تغییرات ساعات کار کارمندان در نهایت اواخر تابستان امسال پر رنگ تر شد و درنهایت ساعات کار روزانه کارمندان افزایش یافت و عملا کارمندان دولت از روز شنبه تا چهارشنبه می بایست از ساعت 7 صبح تا 15 و 45 دقیقه در محل کار حضور می یافتند و در ازای این افزایش ساعت کاری روزهای پنجشنبه در کرمان تعطیل اعلام شد.

هر چند تعطیلی پنجشنبه ها در ابتدای کار برای بسیاری شیرین بود اما رفته رفته باز خورد منفی اجرای این طرح عملا در زندگی روزمره مردم نمایان شد.

موافقت مردها و مخالفت بانوان

با این وجود تغییر ساعات اداری در کرمان همچنان طرفداران و مخالفان خود را داشت و مسئولان نیز دلیل اجرای این طرح در کرمان را که گفته می شد آزمایشی است را برپایه نظر سنجی از کارمندان می دانستند.

نکته جالب توجه اینکه اکثر مردان کارمند موافق تعطیلی پنجشنبه ها بودند و زنان نیز که از سرگردانی فرزندان خود نگران بودند با حضور طولانی مدت در محل کار مخالف بودند.

نکته قابل توجه این بود که عملا کارمندان دولت مجبور شده بودند کودکان خود را تا ساعات پایانی روز در خانه و یا مهدهای کودک تنها بگذارند و انتقادها از این جهت بالا گرفته بود که اجرای این طرح نهاد خانواده را در کرمان دچار لطمه شدید خواهد کرد و نقش والدین در تربیت فرزندان کم رنگ می شود که خبرگزاری مهر در گزارشی تحت عنوان " تهدیدها و فرصتهای تغییر ساعت کار ادارات در کرمان/ اداره های خالی از کارمند در ساعات پایانی کار روزانه" به این مسئله پرداخت.

ساعات کاری جدید در کرمان

چند روز پس از انتشار گزارش مهر که بازخوردهای فراوانی نیز در جامعه داشت در نهایت ساعات کار اداری در کرمان به روال سابق برگشت و استانداري كرمان که پیش از این در بخشنامه‌ای ساعت كار ادارات استان را از هفت تا ۱۵ و ۴۵ دقيقه تعيين کرده بود و پنجشنبه‌ها نيز تعطيل اعلام شده بود ساعات کار جدید کارمندان دولت را بار دیگر تغییر داد.



معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار كرمان ساعت كار جديد دستگاه‌هاي اجرايي استان را از روز شنبه ۲۰ مهر، از هفت صبح تا ۱۴ و ۳۰ دقيقه اعلام کرد.

كريم مهرشاد افزود: كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي استان از روز شنبه هفته‌ی آينده بايد طبق ساعت جديد بر سر كار حاضر شوند.

وي همچنین از فعالیت ادارات دولتی در روزهاي پنجشنبه خبر داد و خاطر نشان كرد: تغيير ساعت ادارات از امروز به دستگاه‌هاي اجرايي استان ابلاغ مي‌شود.

استانداري كرمان پیش از این در بخشنامه‌ای ساعت كار ادارات استان را از هفت تا ۱۵ و ۴۵ دقيقه تعيين کرده بود و پنجشنبه‌ها نيز تعطيل اعلام شده بود.

دلایل موافقان و مخالفان

موافقان این طرح هم زمان شدن ساعات کاری استان با پایتخت و انجام بهتر امور، صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش ترافیک در ساعت پیک رفت و آمد در شهر، افزایش تعطیلات روزانه در پایان هفته را دلیل خود برای اجرای این طرح می دانستند.

مخالفان این طرح اما عقیده داشتند که هماهنگی ساعت کاری با تهران هیج تاثیری در اثرگذاری ساعات کاری در استان ندارد، ضمن اینکه الگوی زندگی شهرستانها که به نظر بسیاری سلامتر از زندگی در تهران است نیز تغییر خواهد کرد. در این میان بانوان عقیده داشتند با اجرای این طرح عملا تربیت فرزندانشان با چالش مواجه خواهد شد.