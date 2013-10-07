جشن پیوند آسمانی در شهرستان قدس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس در حاشیه این مراسمدر گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک روز ازدواج اظهار داشت: این جشن به مناسبت سالروز ازدواج امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) و در راستای ترویج فرهنگ ساده زیستی و در پی پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تغییر رویه های زندگی و سبک زندگی و در راستای آموزش روانشناسی خانواده برگزار شده است.



بهزاد لطفی افزود: معمولا بعد از برگزاری چنین جشن هایی خانواده ها به سازمان مراجعه می کنند و درخواست تشکیل کارگاه های آموزشی را می دهند و سازمان هم بنا بر درخواست شهروندان پس از به حد نصاب رسیدن متقاضیان اقدام به تشکیل کارگاه آموزشی با موضوع مدنظر افراد می کند.



وی عنوان کرد: در مراسمها و جشنهای این چنینی اکثر شرکت کننده ها خانم ها هستند و در جشن امروز حدود 200 نفر شرکت کرده اند و این افراد می توانند سفیر این جشن در بین مردم باشند و آموزه های ازدواج آسان را که در جشن بیان شد را برای دیگران بگویند.



این مسئول گفت: در این جشن سازمان فرهنگی ورزشی هزینه های ازدواج یک زوج جوان را متقبل شد و در برابر دیدگان شرکت کنندگان مراسم عقد این زوج برگزار شد و این مراسم می تواند ادامه داشته باشد و سازمان های دیگر نیز در راستای ازدواج آسان می توانند چنین جشن هایی برگزار کنند.



در ادامه مشاور فرماندار و مسئول امور بانوان شهرستان قدس نیز به خبرنگار مهر گفت: ازدواج یکی از نیازهای طبیعی، عقلی و غریزی بشر محسوب می شود و ازدواج برای تداوم نسل بشر از اهمیت فراوانی برخوردار است و ترویج ازدواج آسان جامعه بشری سالم تر خواهد بود.



زهرا فیروزه افزود: یکی از آفتهای امر ازدواج سخت گیری و ملاکهای دشوار خانواده هاست، این سخت گیری خانواده ها در مسائل مختلف مانند جشن های آن چنانی، جهیزیه های سنگین و مهریه با تعداد سکه های بسیار یکی دیگر از موانع مهم ازدواج جوانان است.



این مسئول ادامه داد: پدرها و مادرها باید بر رفتارهای فرزندان خود نظارت کامل داشته باشند و تلاش کنند نیاز ازدواج جوانان را به خوبی درک کنند تا بتوانند آن را رفع کنند، مسئولان نیز با فرهنگ سازی و برگزاری چنین جشن هایی سعی در ترغیب جوانان به ازدواج بالاخص ازدواج آسان کنند.