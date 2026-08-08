به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌سوزی در ارتفاعات کوره‌میانه سروآباد که از روز گذشته آغاز شده بود، با تلاش شبانه‌روزی نیروهای حاضر در منطقه سرانجام تحت کنترل درآمد و شعله‌های آتش به طور کامل مهار شد.

این عملیات با هدف جلوگیری از گسترش حریق و کاهش آسیب به پوشش گیاهی و زیست‌بوم منطقه انجام شد و نیروهای حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، آتش‌بانان و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان در فرآیند اطفای حریق مشارکت داشتند.

ادامه پایش منطقه برای جلوگیری از شعله‌وری مجدد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سروآباد با اشاره به تداوم اقدامات پس از مهار آتش اظهار کرد: پس از خاموش شدن حریق، تیم‌های عملیاتی در منطقه مستقر هستند تا با پایش نقاط مختلف، از بروز دوباره آتش و فعال شدن کانون‌های احتمالی جلوگیری کنند.

عطاالله صادقی افزود: همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای حاضر در میدان نقش مهمی در مهار این آتش‌سوزی و جلوگیری از گسترش آن به مناطق وسیع‌تر داشت.

وی با قدردانی از نیروهای محیط‌زیست، منابع طبیعی، آتش‌بانان، اعضای ستاد مدیریت بحران و همراهی شهروندان و دوستداران طبیعت، گفت: حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست تنها وظیفه یک دستگاه خاص نیست و مشارکت عمومی می‌تواند در کاهش خسارات ناشی از حوادثی مانند آتش‌سوزی‌های جنگلی و مرتعی مؤثر باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سروآباد تأکید کرد: نیروهای عملیاتی همچنان وضعیت منطقه را رصد می‌کنند تا از عدم شعله‌وری مجدد کانون‌های حریق اطمینان حاصل شود.