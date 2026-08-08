  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۵

تکرار حماسه سازی مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان

تکرار حماسه سازی مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان

ارومیه - در تداوم شب‌های حمایت از رهبری و ‌انقلاب، مردم ارومیه در خیابان تجمع کردند.

دریافت 21 MB
کد مطلب 6911626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها