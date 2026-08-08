https://mehrnews.com/x3cLFC ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۵ کد مطلب 6911626 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۵ تکرار حماسه سازی مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان ارومیه - در تداوم شبهای حمایت از رهبری و انقلاب، مردم ارومیه در خیابان تجمع کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6911626 کپی شد مطالب مرتبط صد و شصت و یکمین موج حضور بجنوردیها در میدان خیابانهای سنندج جلوهای از همدلی مردم در حمایت از انقلاب گزارش میدانی خبرنگار مهر از صد و شصت و یکمین حضور مردم آستانه حماسه مردم زاهدان در صد و شصتمین شب دلدادگی برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی بیعت با رهبری جدید
نظر شما