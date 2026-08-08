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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۰

گود قصابخانه دیلم احیا شد؛ بازگشت نماد تاریخی بازار به چرخه گردشگری

گود قصابخانه دیلم احیا شد؛ بازگشت نماد تاریخی بازار به چرخه گردشگری

بوشهر- شهردار بندردیلم گفت: گود قصابخانه بازار دیلم، نماد تاریخ تجارت در این بندرکهن بازسازی و بازیابی شد.

ایوب ترک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تاریخی و سنتی محله گود قصابخانه در مبادلات تجاری بازار و خاطرات مردم دیلم، بر ضرورت فضا سازی و بازسازی این محله بازار، در پی اجرای سنگ فرش راهروها و اصلاح ساختاری بازار قدیم دیلم درسال گذشته خبر داد.

شهردار دیلم افزود: در این پروژه، زیر سازی و محوطه سازی موزائیکی، اجرای کانیوهای هدایت آبهای سطحی، احداث حوضچه با سنگ نما و فوّاره آبی سنگی، نورپردازی زیبا پارکی، نصب گلدان ها و صندلی بُتُنی جهت استراحت مسافران، در فضایی به مساحت قریب ۳۰۰ متر مربع و با صرف اعتباری حدود ۲۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی و به صورت پیمانی و امانی اجرا و تکمیل شد.

کد مطلب 6911542

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