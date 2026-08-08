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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۲

میدان‌داری سلماسی‌ها همچنان در حمایت از رهبری‌ و انفلاب ادامه دارد

میدان‌داری سلماسی‌ها همچنان در حمایت از رهبری‌ و انفلاب ادامه دارد

ازومیه - مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری، انقلاب و ‌نیروهای مسلح شنبه شب تجمعی برگزار کردند.

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کد مطلب 6911629

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