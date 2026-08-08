https://mehrnews.com/x3cLFG ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۲ کد مطلب 6911629 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۲ میدانداری سلماسیها همچنان در حمایت از رهبری و انفلاب ادامه دارد ازومیه - مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری، انقلاب و نیروهای مسلح شنبه شب تجمعی برگزار کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6911629 کپی شد مطالب مرتبط صد و شصت و یکمین موج حضور بجنوردیها در میدان خبرنگاران مهر گیلان در تجمع شبانه تجلیل شدند ۱۶۰ شب ایستادگی و دلدادگی در خیابانهای چابهار گزارش میدانی خبرنگار مهر از صد و شصت و یکمین حضور مردم آستانه خیابانهای سنندج جلوهای از همدلی مردم در حمایت از انقلاب برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس
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