آذربایجان شرقی در خط مقدم خطر خشکسالی دریاچه ارومیه/ بادهای نمکی قابل مهار هستند!

محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: کارگروه دریاچه ارومیه که به دستور رئیس جمهور تشکیل شده ضروریست اقدامات سهل الوصول را در اولویت قرار دهند و انتظار می رود سریع به نتیجه برسند.

وی با بیان اینکه اقدامات عملی برای احیای دریاچه ارومیه در دو مرحله سهل الوصول و طولانی مدت قابل اجرا هستند، گفت: انتقال آب به دریاچه راه حل طولانی مدتی است که ظرف مدت طولانی قابل اجراست و با توجه به اینکه خطرات ناشی از خشکسالی دریاچه هم اکنون استان آذربایجان شرقی و دیگر استان ها در معرض خطر قرار داده باید اقدامات سهل الوصول را در اولویت قرار داد.

سعیدی ادامه داد: برخی از مشکلات همچون بادهای نمکی را باید مدیریت کرده و از این اتفاقات جلوگیری کرد که این مهم شدنی بوده و قابل مهار است.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی با اشاره به بازدید خانم ابتکار از دریاچه ارومیه گفت: به خانم ابتکار گفته ام که نمی توان درتهران جلسه گذاشت و تصمیم گیری کرد بلکه باید در منطقه و در موقعیت مورد نظر حضور داشت و با مسئولان استانی تصمیم گیری کرد و اعتبارات مورد نیاز و اختیارات مسئولان استانی در نظر گرفته شود.

