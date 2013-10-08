258 هزار ورزشکار در استان اصفهان سازمان یافته اند/ وجود 300 پروژه ورزشی نیمه تمام در اصفهان

محمد جواهری در حاشیه برگزاری دومین گردهمایی روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان اصفهان در شهرستان چادگان، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هدف از برگزاری این گردهمایی تبادل اطلاعات بین روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان اصفهان و در اختیار قراردادن دستورالعمل ها ، قوانین و آیین نامه ها به این مجموعه ها است.

وی در ادامه گفت: این گردهمایی به همت اداره ورزش و جوانان شهرستان چادگان، اداره کل ورزش و جوانان استان و علی بارانی، رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان، برگزارشد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان در ادامه افزود: در سال گذشته توانستیم رتبه دوم کشور بعد از تهران را از لحاظ جمعیتی و رتبه اول را از لحاظ بیمه ورزشی کسب کنیم.

وی در ادامه افزود: سال گذشته در بخش عمرانی بیش از 110 میلیارد ریال از اعتبارات استانی مصوب شد که از این میزان هفت درصد آن محقق شد .

وی با اشاره به 300 پروژه نیمه تمام در سطح استان گفت: امیدواریم بتوانیم با تخصیص اعتباراتی که امسال تحقق خواهد یافت پروژه های نیمه تمام در سطح استان را تکمیل کنیم که این خود می تواند گام موثری در افزایش سرانه ورزشی استان باشد.

جواهری به نقش خیرین در این عرصه اشاره کرد و گفت: پایین بودن سرانه فضاهای ورزشی اصفهان و همچنین تعداد بسیار پروژه های نیمه تمام سبب شد تا به دنبال راهکارهای جدیدی برای رهایی از بحران برویم.

وی در ادامه افزود: اواخر سال گذشته مجمع خیرین با دریافت مجوز قانونی تشکیل شد و در فروردین ماه سال جاری رسما‍ فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: این مجمع با محوریت استان اصفهان مدیریت می شود که ظرفیت مناسبی است تا با وجود همه محدودیت های اعتباری از پتانسیل این مجموعه ها در راستای توسعه ورزش در استان استفاده شود.

وی تصریح کرد: کلیه اطلاعات فنی پروژه های نیمه تمام در اختیار مجمع خیرین قرارداده شده است تا در جلساتی که هر ماه با حضور آنها برگزار می شود تعدادی از این پروژه ها به خیرین متقاضی واگذار شود و تکمیل پروژه ها نیز با نظارت اداره کل و دفتر فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان انجام می شود.

جواهری همچنین از اصغر تجدد و حسن طغیانی و دیگر خیرانی که در شکل گیری مجمع خیرین نقش داشتند تشکر کرد.

وی در ادامه افزود: استان اصفهان 258 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد که نسبت به سال گذشته رشد قابل قبولی داشته است، و باید برای افزایش آن فرهنگ سازی شود تا ورزشکار به مزایای بیمه ورزشی پی ببرد.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان تصریح کرد: تعداد کل ورزشکاران بیمه شده استان اصفهان در سال گذشته حدود 234 هزار نفر بوده است.

وی بیان داشت : برخی ورزشکاران در شهرستان ها به دلیل بُعد مسافت نسبت به بیمه ورزشی رغبت ندارند و امید آن می رود که در سال جاری با تدابیری که اندیشیده خواهد شد به طور چشمگیری تعداد ورزشکاران بیمه شده افزایش یابد.

جواهری به سرانه ورزشی استان نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه استان اصفهان به لحاظ سرانه ورزشی در کشور رتبه 26 را به خود اختصاص داده است که این سرانه ورزشی با احتساب دستگاه هایی نظیر آموزش و پرورش و دانشگاه ها و دیگر دستگاه ها حدود 51 صدم مترمربع است که برای استان اصفهان با این حجم ورزشکار شایسته و زیبنده نیست.

وی تصریح کرد: امیدواریم با تکمیل ورزشگاه نقش جهان اصفهان و پروژه های نیمه تمام توسط دولت و خیرین بتوانیم افزایش چشمگیری در سرانه ورزشی استان داشته باشیم.

وی به پروژه نیمه تمام استخر چادگان نیز اشاره کرد و گفت : پروژه استخر چادگان یکی از دغدغه های مهم ورزشی شهرستان و استان است و در تلاش هستیم که با یاری خیرین و اعتبارت استانی بتوانیم این پروژه عظیم را نیز در شهرستان به بهره برداری برسانیم.

حبیب الله معتمدی فرماندار شهرستان چادگان نیز گفت :50 درصد استخر چادگان تکمیل شده است که امیدوارم باقی‌مانده این پروژه نیز تکمیل شود.

معتمدی در پایان متذکر شد : سالن هایی نیز در این شهرستان وجود دارد که تاکنون 70 تا 80 درصد آنها تکمیل شده و امیدوارم راهکاری اندیشیده شود تا این طرح‌ها نیز تکمیل و به بهره برداری برسند.

گفتنی است پروژ ه استخر چادگان با 50 درصد پیشرفت فیزیکی برای به بهره برداری رسیدن به بیش از 10 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

در پایان این گردهمایی از روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان اصفهان تجلیل به عمل آمد.

