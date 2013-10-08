حساب هاي بانكي شهرداري همدان ساماندهي مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسين قراباغي صبح سه شنبه در جلسه كميسيون برنامه، بودجه و امورحقوقي شوراي اسلامي شهر همدان با تاكيد بر اين موضوع اظهار داشت: مقرر شده شهرداري پس از بررسي هاي لازم نظرات خود را مبني بر موضوع ساماندهي حساب جاري شهرداريهاي و سازمانهاي مربوطه به كميسيون ارائه دهد.

قراباغي اضافه كرد: با يكپارچه سازي حسابهاي بانكي شهرداري و سازمانهاي مربوطه مي توان تسهيلات و خدمات را در شرايط بهتري به شهرداري و شهروندان ارائه داد.

وي همچنين گفت:ساماندهي حساب هاي بانكي شهرداريهاي همدان پس از بررسي براي نتيجه نهايي براي تصويب در كميسيون برنامه، بودجه و امورحقوقي شوراي اسلامي شهر همدان ارئه خواهد شد.

در اين جلسه از كميسيون برنامه، بودجه و امورحقوقي شوراي اسلامي شهر همدان حدود 20 مورد از نامه هاي رسيده از شهرداري و شهروندان مورد بررسي قرار گرفت و براي تصميم گيري نهايي به صحن شورا ارسال شد.